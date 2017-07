Deux hommes à couteaux tirés

L’humoriste Mario Jean ajoute une corde à son arc en prenant part à une pièce de théâtre d’été pour la première fois. Pour cette nouvelle expérience, il a choisi Je vous écoute, une comédie française qu’il a lui-même adaptée. Elle se résume par un règlement de compte entre un psychologue et un homme délaissé par sa femme.

Après avoir fait six one-man-show, de la télé, du cinéma et de la radio, l’humoriste aux multiples talents souhaitait monter sur scène et faire du théâtre. « C’est quelque chose que je n’avais encore jamais fait et que j’avais envie d’essayer, confie Mario Jean. Ça me trottait dans la tête depuis un bout de temps. »