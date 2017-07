Fatima, Linda et Amina ont une chose en commun. Leurs enfants ont été arrêtés ensemble en 2015 par la GRC qui les soupçonnait de vouloir partir faire le djihad, et elles n’avaient rien vu venir.

L’aîné d’Amina réussissait toujours à l’école et le fils de Linda faisait ses prières et allait à la mosquée comme d’habitude. La fille de Fatima avait pour sa part commencé à porter le voile, mais rien ne laissait croire qu’elle allait quitter le pays.

Les trois mères musulmanes d’origine arabe racontent pour la première fois au Journal le choc qu’elles ont vécu, afin d’éviter que d’autres vivent le même drame.

Solidaires, elles se sont réunies dans un local du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV), à Montréal, pour faire le point, deux ans après.

«J’étais abattue. Tout ça a été un cauchemar, raconte Linda, les cheveux cachés sous un voile coloré. J’ai vécu des moments très difficiles. Je ne dormais plus. J’étais confrontée à cette situation toute seule. Mon conjoint n’était pas bien non plus, il a perdu son emploi, fait un burn-out... et tout n’est pas fini»

Les trois femmes ont accepté de s’entretenir avec Le Journal à la condition de pouvoir taire leur identité et leur âge afin de ne pas attirer l’attention sur leurs familles déjà durement éprouvées, mais aussi pour éviter de nuire à leurs enfants qui font toujours l’objet d’une enquête.

Tentés par le djihad

Ceux-ci ont été arrêtés par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en mai 2015 à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal avec sept autres adolescents juste avant le décollage. Ils ont été interrogés puis relâchés quelques heures plus tard. Dans les jours suivants, des perquisitions ont été menées à leurs domiciles. Leurs passeports sont encore confisqués, deux ans plus tard.

On les soupçonnait de vouloir se rendre en Syrie ou en Irak en passant par la Turquie. La plupart d’entre eux avaient dit à leurs parents qu’ils comptaient se rendre en Italie.

À ce jour, aucune accusation n’a encore été portée contre les jeunes, mais les familles en payent toujours le prix, comme en témoignent les pertes d’emplois de parents, les chicanes de couple et les déchirures entre frères et sœurs.

Selon le directeur du CPRMV, Herman Deparice-Okomba, tout le monde est victime dans cette histoire.

«Ce sont des jeunes qui ont été endoctrinés et manipulés par des agents de radicalisation qui leur ont fait croire et miroiter des choses. Ils ont instrumentalisé des débats de société, comme la Charte des valeurs québécoises, pour leur dire : voyez, on ne vous aime pas ici. On est mieux ailleurs», explique-t-il.

Aujourd’hui, les jeunes sont tous aux études, ont des emplois et s’impliquent au CPRMV.

«Ils ont repris le cours normal de leur vie, parce qu’ils ont compris qu’ils n’avaient pas la vérité absolue et aussi parce que les parents ont fait un énorme travail», dit M. Deparice-Okomba.

Les degrés de radicalisation Le CPRMV a développé un baromètre pour mesurer les différents degrés de radicalisation. Dans les cas des jeunes arrêtés par la GRC en 2015, le directeur du centre estime qu'ils étaient tous rendus à un niveau alarmant. Non significatif Comportements associés à un engagement politique, religieux ou communautaire et associés à des actions pacifiques et démocratiques. Argumenter avec ferveur Porter des signes visibles d'appartenance Désir de corriger les injustices sociales Préoccupant Identification croissante à une cause ou à une idéologie qui mène à changer profondément son comportement et témoigne d'un mal-être. Rupture avec les pratiques familiales Commencer à s'isoler de son entourage Sentiment de rejet et de victimisation Inquiétant Méfiance accrue envers le monde extérieur et discours légitimant la violence comme moyen d'arriver à faire triompher une cause. Rompre avec ses proches et leur dissimuler un style de vie ou une allégeance Se désintéresser subitement des activités scolaires ou professionnelles Se rapprocher d'individus ou de groupes reconnus comme étant extrémistes Alarmant Allégeance exclusive et sectaire à une idéologie qui mène à la violence comme seul moyen d'action. Participer aux activités de groupes extrémistes violents ou fréquenter des individus reconnus comme étant des radicaux violents Recruter des individus au nom d'une cause extrémiste violente Planifier un voyage dans des zones de conflit

Une BD inspirée de leurs témoignages Les jeunes arrêtés par la GRC en 2015 ont presque tous commencé à fréquenter le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence quelques mois après leur arrestation. Selon le directeur Herman Deparice-Okomba, un premier d'entre eux est volontairement venu chercher du soutien, puis au fur et à mesure d'autres jeunes du même groupe sont arrivés. Depuis près d'un an et demi, ils s'impliquent au centre et participent à la création de projets de prévention de la radicalisation. Une bande dessinée inspirée de leurs témoignages a d'ailleurs été distribuée dans les écoles du Québec et les milieux communautaires l'an dernier. Ils ont choisi de raconter leur histoire en faisant référence à Star Wars pour éviter de cibler une forme de radicalisme en particulier.