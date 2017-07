FIJM: quand le grand blues nous croque

Hier soir, malgré les gouttelettes, il faisait chaud et humide. Cette température idéale pour les festivaliers, et ils étaient légion, le fut aussi pour une grosse soirée de blues. Fondement du jazz et du rock, le blues qui peut se déployer sous toutes ses coutures harmoniques était bien en place à salle Wilfrid-Pelletier. Pour ce marathon qui dépassait les trois heures, soit le meilleur rapport qualité/prix pour un billet, il y avait largement de quoi festoyer.



Steve Hill / Matt Andersen



Bien connu du public montréalais, le premier avait troqué sa guitare électrique pour une acoustique, tout comme son complice, le guitariste/chanteur Matt Andersen. Ce colosse aux allures de Viking fut une véritable surprise. Maniant aussi bien les subtilités du blues que l’humour, sans parler d’une voix puissante qui put se faire très mélodieuse, l’ami Matt et son complice Steve, très bon joueur d’harmonica, ont ouvert la soirée avec panache.

Prix BB King 2017, l’harmoniciste et chanteur américain Charlie Musselwhite ( 73 ans) avait encore le feu sacré.

Entouré d’une simple formation, pas besoin de fla-fla, il a livré un concert détonnant pendant une heure et des poussières. Il est remarquable de constater à quel point ce « jeune monsieur » savait communiquer un art légendaire et donner par le fait même un cours d’harmonica et de savoir-faire. Comme le dit si bien le proverbe : « Dans les vieux pots, les meilleurs onguents ». Nous avons passé notre tour pour Buddy Guy, puis direction le Club Soda

Corey Henry, c’est un petit malin

Pour sa 2e visite, l’organiste et claviériste Corey Henry faisait salle comble. Dans un Club Soda surchargé, il commença avec une demie –heure de retard et sans excuses. Utilisant à plein la combinaison Orgue Hammond B-3/ clavier, il faisait renaître dans l’esprit du blogueur, les belles années Blue Note. Plus près du vétéran Lonnie Smith que des incantations blues du légendaire Jimmy Smith, tout le maillage du concert reposait sur une longue histoire. Ici et là, nous avons pu reconnaître des emprunts à l’Abraxas de Santana, et plus encore, à George Clinton et son Parliament Funk. Ça « groovait » à souhait, et tout monde fut heureux !

Et ce soir

Upstairs 19 h et 21 h 45



Jacques Kuba Séguin Litania Projekt

Et le pianiste Kyzystof Kobilinski

Jazz polonais, mais non, jazz tout court avec des influences de l’Europe de l’Est



Maison symphonqiue à 19 h

Le pianiste Tigran hamasyan

Du solide, croyez-moi



Au Dièse Onze (4115 A St-Denis)

Le saxophoniste Yannick Rieu avec 9 musiciens

Un maître tout simplement