Gens de marques (Reprise)

Il était 6 h lorsque le Sony a sonné. J’ai quitté mes Texmade, et tout de suite mis en marche la Saeco pour me couler un bon Van Houtte déca.

Je vous épargne l’épisode Crane et Scottys. Comme d’habitude Chiquita et Kraft pour déjeuner et je passe sous la Moen y allant d’abord au Head and Shoulders et complétant avec le Dove. Ensuite, le Remington fait la job en deux minutes.

Opération Crest bien brossé à la Oral B électrique. Un peu de Degree sous les bras, quelques larmes de Chanel dans le cou et je passe à la chambre où j’enfilerai successivement Jockey, Old Navy et Parasuco.

De confortables Aldo dans les pieds et un North Face pour être au chaud.

Arrivant dehors, je vois la Rubbermaid sur le bord de la route. Les gars de Matrec sont passés avec leur gros Kenworth. Le devant de la maison est négligé.

Je sais que, demain, je passerai la Lawndboy. Je démarre la vieille Mercedes, j’arrêterai au Tim et grâce au Bluetooth de mon iPhone je retournerai mes appels.

Pitstop au Shell et j’en profite pour m’acheter de la Dentyne. Je remets mes Ray-Ban fumées et ma Cardinal m’indique 8 h 20. Dès le départ, je ferme la radio. Trop de pub.

Rajout de pattes