Journée de casse-tête

Comme chaque année, la grande valse des déménagements s’est emparée de Québec samedi alors que remorques, camions et voitures remplies à ras bord devaient cohabiter dans les rues de la Vieille Capitale en plus de devoir composer avec plusieurs chantiers sur les routes.

Si les travaux ont fait rager plus d’un automobiliste au cours des dernières semaines à Québec, samedi c’était au tour de ceux qui déménageaient d’y goûter. Détours, trafic et appartements en plein cœur des travaux, certains ont dû aiguiser leur patience pour passer à travers la journée.

« C’est de la marde et c’en a été toute la semaine ! » lance sans détour Étienne Cloutier qui quittait son logement de l’avenue Turnbull paralysée par d’importants travaux de canalisation. « Je me suis pris d’avance et j’ai fait une quinzaine de voyages depuis lundi. La rue était complètement barrée et la machinerie creusait et défaisait le trottoir. Il fallait monter nos boîtes deux coins de rue plus loin. »