De père en flic 2: Michel Côté et Louis-José Houde ne se sont pas fait prier

Même si huit ans ont passé depuis le succès monstre de De père en flic au box-office, les comédiens Michel Côté et Louis-José Houde ne se sont pas fait prier longtemps avant d’accepter de reprendre leurs rôles dans la suite de la populaire comédie policière, qui prendra l’affiche dans deux semaines : « On aurait été fous de bouder notre plaisir ! » lance en riant Michel Côté.

« De père en flic a tellement été un beau succès, observe Côté en rappelant que le film avait réussi l’exploit de séduire tant la critique que le public (10,5 millions $ au box-office) lors de sa sortie en salles en juillet 2009.

« Ce n’est pas le genre de chose qu’on a souvent la chance de vivre dans une carrière d’acteur. Et en plus, De père en flic avait été tellement le fun à tourner. Quand on m’a parlé de la possibilité de faire une suite, j’ai tout de suite été intéressé. Je n’ai pas vraiment hésité. »

L’humoriste Louis-José Houde avoue quant à lui qu’il avait un peu plus de réserves à l’idée de revisiter son personnage de Marc, ce jeune policier qui est toujours à couteaux tirés avec son père, le commandant Jacques Laroche (Côté).

« Je dirais que c’était plus de la prudence que de la réticence, nuance Louis-José Houde. Mais en même temps, c’était sûr que j’allais dire oui. Si j’avais dit non, tout le monde m’aurait haï !

« Une des choses que j’ai aimées, c’est qu’Émile (Gaudreault, le réalisateur) a pris le temps de faire d’autres films entre les deux De père en flic. Il ne s’est pas garroché sur une suite pendant que c’était hot. Il a attendu d’avoir la bonne idée. Ç’a pris huit ans avant qu’on fasse une suite et je trouve que c’est une bonne chose. »

Une thérapie de couples en forêt

Le fait que huit ans séparent les sorties du premier et du second De père en flic a permis à Émile Gaudreault et ses scénaristes (Éric K. Boulianne et Sébastien Ravary) de faire évoluer la relation entre les deux personnages.

Ainsi, dans De père en flic 2, le commandant Jacques Laroche (Côté) n’est plus l’ombre du super-policier qu’il était dans le premier film. Il est maintenant habité par la peur de vieillir. Il s’entraîne, s’est fait tatouer les bras pour avoir l’air plus jeune et recherche l’âme sœur sur internet.

Quant à Marc (Houde), il a pris du galon depuis le premier film.

« Marc a gravi les échelons dans la hiérarchie, souligne Louis-José Houde. Il est plus sûr de lui-même et il est plus respecté. On sent qu’il a pris sa place par rapport à son père. Je trouve ça intéressant que ce ne soit pas un autre film sur les relations difficiles entre mon personnage et son père. C’est encore présent. Mais il y a plus que cela. »

Rappelons que dans le premier film, Jacques et Marc infiltraient une thérapie pères-fils pour tenter de se rapprocher de l’avocat d’un groupe de motards. Dans De père en flic 2, Marc infiltrera cette fois-ci un groupe de thérapie de couples en forêt avec sa blonde policière (Karine Vanasse), dans le but d’essayer de faire parler un membre important de la mafia (Patrice Robitaille) qu’il surveille depuis des années.

Jacques aura aussi bien sûr son rôle dans l’opération, en se faisant passer pour un thérapeute aux techniques douteuses.

« C’est toujours plus difficile pour un acteur de jouer dans une suite parce qu’on reprend un rôle que les gens connaissent déjà et qu’il y a forcément moins de surprises, explique Michel Côté. Comme les gens connaissent déjà notre énergie, à Louis-José et moi, c’était très important que les personnages aient évolué dans la suite. Et je trouve qu’Émile (Gaudreault) a bien compris cela. Dans De père en flic 2, mon personnage est vraiment sur la pente descendante parce qu’il vieillit. Ça fait en sorte que sa relation avec son fils a changé. Je trouve que ça correspond à la vie. »

Une question de chimie

La complicité entre Michel Côté et Louis-José Houde avait été une des clés du succès du premier De père en flic. Selon Michel Côté, la chimie entre les deux comédiens a refait surface dès le premier jour du tournage de la suite.

« On a repris là où on s’était laissés il y a huit ans, relate Côté. Même qu’à la deuxième journée de tournage, j’ai dit à Louis-José qu’il était encore meilleur qu’avant. Je trouve que Louis-José a une belle énergie. J’ai toujours dit qu’il pourrait être un de mes fils ! Il a les mêmes valeurs dans la vie que mes enfants. Ça clique bien entre nous. On a du fun ensemble et je pense que ça paraît à l’écran. »

► De père en flic 2 prend l’affiche le 14 juillet.