Le lanceur des Astros David Paulino suspendu pour 80 matchs

Le lanceur des Astros de Houston David Paulino a été suspendu pour 80 matchs, samedi, pour avoir enfreint la politique antidopage des Ligues majeures de baseball.

Le Dominicain de 23 ans a été contrôlé positif à la Boldenone, une substance qui améliore la performance.

Paulino n’a pas fait appel de la suspension, qui est en vigueur dès maintenant. Le joueur ratera la fin de la saison régulière et ne pourra pas participer aux séries éliminatoires en cas de qualification des Astros.

Le joueur de 6 pi 7 po et 215 lb a joué six matchs depuis le début de la saison. Il a une fiche de 2-0 et une moyenne de points mérités de 6,52.