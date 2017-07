Le week-end culturel de Roger Léger

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Le livre L’homme inquiet de l’auteur suédois Henning ­Mankell. C’est un excellent auteur, j’ai d’ailleurs lu plusieurs de ses livres. Il met de l’avant l’inspecteur de police Kurt Wallander. J’aime beaucoup les romans policiers et celui-ci a quelque chose de particulier. Wallander mène sa dernière enquête au moment où il réalise son rêve de s’installer à la campagne avec son chien. Du même auteur, j’avais aussi beaucoup aimé le livre Les chaussures italiennes.

Quel est le film qui vous a particulièrement interpellé ?

Photo courtoisie

Le documentaire Le goût d’un pays, du réalisateur Francis Legault, avec Fred Pellerin et Gilles Vigneault­­­. On y raconte l’histoire du sirop d’érable et des cabanes à sucre. Nos racines et le sentiment d’appartenance du Québec y sont également évoqués. Le documentaire nous apprend comment les premiers colons se sont adonnés à cette pratique qui venait des Amérindiens. Écouter Fred Pellerin et Gilles Vigneault raconter une histoire n’a rien d’ennuyant. C’est vraiment un beau film avec une grande poésie, qui est très touchant !

Quel est le spectacle que vous ne voulez pas manquer ?

Photo courtoisie

J’aimerais aller voir le spectacle de l’humoriste et scientifique Boucar Diouf, Magtogoek, qui se trouve à être le nom que les Algonquins avaient donné au fleuve Saint-Laurent avant l’arrivée de Jacques Cartier. Il est présentement en rodage. Je l’ai vu en parler à la télévision et ça m’a donné envie d’aller le voir. Il évoque une partie de notre histoire relativement aux courants d’eau. Ça semble très intéressant. D’ailleurs, à l’écouter parler, on apprend toujours quelque chose.

Quelle est la série télé que vous prenez plaisir à suivre ?

Photo courtoisie

J’aime particulièrement la série britannique de science-­fiction Black Mirror, de Charlie Brooker. Il y est question des nouvelles technologies tout en s’interrogeant sur les conséquences et les influences qu’elles pourraient avoir sur notre société et notre façon de vivre. Les thèmes, les personnages et les ­histoires sont différents d’un épisode à l’autre. On peut aussi bien nous transporter dans l’univers de Facebook, où le nombre de Like que l’on obtient devient capital, que dans un laboratoire de jeu vidéo. C’est très différent de ce que l’on voit habituellement à la télé. La série est diffusée sur Netflix.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

Photo courtoisie

Il y en a plusieurs, mais actuellement j’ai beaucoup d’admiration pour la comédienne Josée Deschênes. Déjà, j’avais travaillé avec elle dans la série télé L’Auberge du chien noir et sur les planches, la saison dernière, au Théâtre des Cascades. Cette année, elle assure la mise en scène de la pièce Ciao ­papa ! dans laquelle je joue. Même s’il s’agit de sa première mise en scène, elle est excellente à la direction d’acteurs. Elle est très respectueuse envers les autres. C’est quelqu’un qui n’arrête jamais de travailler. Elle est habitée par l’amour du métier.

On suit Roger Léger

Le comédien fait partie de la distribution de la pièce Ciao papa !, présentement à l’affiche au Théâtre des Cascades pour la saison estivale. Le thème de la comédie contemporaine, dans laquelle­­­ on retrouve également Marie-Pier Labrecque et Daniel Thomas­­­, tourne autour de la mafia montréalaise.

Par ailleurs, Roger Léger se trouve en plein tournage de la saison­­­ 3 de la série Les pays d’en haut, où il interprète le médecin­­­ du village de Sainte-Adèle, le Dr Cyprien Marignon.