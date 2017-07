L’envol du huard

Avec les marchés financiers, on n’est jamais à l’abri d’une surprise. Et la dernière en lice c’est la surprenante vigueur du dollar canadien.

C’est au début du mois de mai dernier que le huard avait atteint son plus faible niveau des 12 derniers mois, soit 72,5 cents US. Hier, il se négociait au-dessus des 77 cents US. C’est donc dire que le dollar canadien s’est apprécié de 6 % en l’espace de deux mois. C’est énorme !

En termes de débours (sans les frais de change), il faut aujourd’hui verser 1,30 $ canadien pour acquérir un dollar américain, comparativement à 1,38 $ le 5 mai dernier.

Ainsi, nous économisons 8 cents par dollar américain, soit 80 dollars par tranche 1000 $ US. C’est évidemment une bonne nouvelle pour les Québécois et autres Canadiens qui projettent d’aller en vacances cet été aux États-Unis. Même chose également pour l’importation de produits américains...

QUE FAIRE ?

La « question » du taux de change : faut-il s’empresser d’échanger immédiatement ses dollars canadiens en dollars américains ou est-ce mieux d’attendre la veille de son départ dans l’espoir de bénéficier d’une appréciation encore plus importante de notre devise ?

De plus en plus d’économistes s’attendent à ce que notre dollar grimpe jusqu’à hauteur des 80 cents US. Quand ? On ne sait pas exactement à quel moment, mais cela devrait se produire au cours des 12 prochains mois... À la condition évidemment que les facteurs susceptibles de pousser le billet vert à la hausse se matérialisent.

FACTEURS HAUSSIERS

Quels sont ces facteurs ?

L’économie canadienne devra poursuivre sa croissance.

Le prix du baril de pétrole devra se raffermir. Il devrait en être de même pour le prix des autres matières premières. La Banque du Canada devra hausser prochainement son taux directeur afin de réduire son écart avec celui de la Réserve fédérale américaine. Alors que le taux directeur de la Banque du Canada végète à 0,5 %, la Réserve fédérale a eu le temps de hausser le sien à trois reprises en l’espace d’à peine six mois. Il s’élève actuellement à 1,0 %. Les économistes s’attendent à deux autres hausses cette année et deux autres l’an prochain. Mais encore faudra-t-il que l’économie américaine continue d’accélérer sa croissance.

ON VERRA...