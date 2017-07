Les 10 activités et attraits à découvrir cet été au Saguenay–Lac-Saint-Jean

La période estivale est synonyme de vacances et, parfois, de semaines de travail écourtées. Que l’on soit seul, en famille, ou entre amis, Le Journal a déniché 10 lieux ou activités à visiter cet été dans la région.

1. Du paddle board sur le lac Saint-Jean

Discipline de plus en plus populaire, une école de paddle board a vu le jour à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix l’an dernier. Cette planche, plus grande que celle de surf, vous permet de vous tenir debout et de pagayer. Pour les habitués, OLA SUP vous propose une séance de yoga sans pareille et relaxante sur le Piekouagami.

2. Campez au sommet du fjord

Vous voulez changer d’air et bénéficier d’une vue unique en camping? Au Sommet du Fjord, situé dans la municipalité de Sacré-Cœur, vous propose des plateformes permettant d’y installer une tente ayant une vue unique sur le Saguenay.

3. Du mini-golf fluo

Entre amis ou avec les enfants, essayez le mini-golf fluo de Saguenay Paintball Karting. L’endroit vous offre une expérience très colorée et amusante.

4. Testez votre endurance à Mont Lac-Vert

Été comme hiver, les pistes du Centre récréotouristique de Mont Lac-Vert sont accessibles aux marcheurs et aux cyclistes. Grâce à des investissements, un sentier polyvalent est balisé pour la course ou pour la randonnée.

5. Une vue différente de La Baie

Le décor de la baie des Ha! Ha! est déjà imprenable depuis la terre ferme, mais imaginez le tout à bord d’un kayak. La Baie en Kayak et d’autres organisations peuvent vous louer des embarcations pour des escapades mémorables.

6. Anima Lumina

Lors de l’arrivée du crépuscule, le Zoo de Saint-Félicien vous accueille pour son expérience multimédia extérieure Anima Lumina. Découvrez la Boréalie sur un parcours de 1,5 kilomètre.

7. Escapade en bateau de village en village

En bateau-mouche ou sur La Marjolaine, vivez des moments agréables entre La Baie, Sainte-Rose-du-Nord, le Parc national du Fjord du Saguenay, L’Anse-Saint-Jean et Tadoussac. Chaque croisière vous amènera vers la statue du Cap-Trinité.

8. Des plantes hors du hors du commun

Fleurs uniques et site enchanteur, les Jardins Scullion de L’Ascension célèbrent leurs 30 ans. Ils ont récemment inauguré le plus vaste parc de conifères au monde. Visite en voiturette ou à pied, il s’agit d’un véritable jardin botanique à ciel ouvert.

9. Faites la prospection d’un gisement de cristal

Le site d’interprétation et d’extraction de minerai est situé aux abords du cours d’eau la Couchepaganiche à Métabetchouan. D’abord à vocation touristique et éducative, Cristal du Lac commercialise également des bijoux incrustés de cet atout incomparable en région. Il est possible d’extraire un minerai vous-même pour le plaisir.

10. Visite du musée Sir-William-Price

C’est à l’intérieur de la chapelle St. James the Apostle de Kénogami qu’une journée pluvieuse ou de météo incertaine vous fera découvrir l’empire des pâtes et papiers du 20e siècle.