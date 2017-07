La plage et autour

Chose rare, hors de la zone surveillée de la plage, le littoral sablonneux est accessible sur quelques kilomètres en vélo à pneus surdimensionnés (VPS). On en loue au centre de services Le Littoral.

Nul besoin d’être équipé pour le camping. Près du centre de services Le Littoral, au camping Les Dunes, se dressent plus de 40 tentes à louer meublées, dotées du nécessaire pour cuisiner et de deux chambres. Deux de ces tentes, de marque Huttopia, sont adaptées pour les personnes à mobilité réduite.

Une autre option pour l’hébergement: les chalets Compact dans le secteur le Méandre. On y loge jusqu’à quatre ­personnes, mais comme on couche dans une même pièce sur des futons côte à côte, c’est plus approprié pour une jeune famille ou pour un couple. Un beau petit chalet à petit prix.