Les prises du jour

Une aubaine - Patrick Sharp

Photo d’archives, AFP

Blackhawks, 1 an, 1 M$

Patrick Sharp a perdu de son lustre au cours des dernières saisons. Cependant, à 1 million $, il s’avère un pari intéressant pour les Blackhawks, avec qui il a atteint le plateau des 30 buts à quelques occasions. S’il devait retrouver sa touche, Stan Bowman s’en frotterait les mains.

La folie - Martin Hanzal

Photo d’archives

Stars, 3 ans, 14,25 M$

Le marché était si mince qu’on s’attendait à ce qu’un joueur de cet acabit parvienne à signer un contrat lui rapportant plus d’argent que sa réelle valeur. Au moins, comparativement aux dernières saisons, aucune équipe ne s’est avancée sur du très long terme. Avec Tyler Seguin, Jason Spezza et Hanzal, les Stars auront une ligne du centre plus que respectable.

Retour dans le passé - Justin Williams

Photo d’archives

Hurricanes, 2 ans, 9 M$

Après avoir échoué dans sa tentative de remporter une autre coupe Stanley dans l’uniforme des Capitals, Justin Williams a choisi de revenir à ses anciennes amours. Au cours des deux prochaines saisons, il portera les couleurs des Hurricanes. C’est dans cet uniforme qu’il a remporté la première de ses trois coupes Stanley. Avec 1080 matchs derrière la cravate il ne serait pas surprenant de le voir obtenir le rôle de capitaine. Un titre laissé vacant depuis le départ d’Eric Staal.

La stabilité - Les Sharks

Photo d’archives, USA Today Sports

Les Sharks sont parvenus à convaincre Joe Thornton de demeurer une autre saison à San Jose. Mais ils se sont surtout assurés de conserver quelques acquis à long terme. Ils ont donc offert des prolongations de contrat à Marc-Édouard Vlasic (8 ans/56 M$) et à Martin Jones (6 ans/34,5 M$). Ne reste plus que le cas de Patrick Marleau à régler.

Le coup de hache - Antti Niemi

Photo d’archives, USA Today Sports

Penguins, 1 an, 700 000 $

Après avoir vu les Stars racheter son contrat plus tôt cette semaine, Antti Niemi a trouvé preneur du côté des Penguins. Bien que ce rachat lui permettra tout de même de toucher 1,5 M$ pour chacune des deux prochaines saisons, le Finlandais de 33 ans a dû accepter une importante réduction salariale pour pouvoir poursuivre sa carrière dans la LNH, passant de 4,5 M$ à 700 000 $

Le gros lot - Kevin Shattenkirk

Photo d’archives, AFP

Rangers, 4 ans, 26,6 M$

Sans surprise, Kevin Shattenkirk est le joueur autonome qui a touché le plus gros pactole. Âgé de 28 ans, le défenseur vient de terminer la meilleure saison de sa carrière. En 80 matchs avec les Blues et les Capitals, il a inscrit 13 buts et ajouté 43 passes. Des statistiques qui ont incité les Rangers à lui offrir 6,65 M$ pour chacune de quatre prochaines saisons.