MTL en Arts fête sa majorité!

Le festival Mtl en Arts a atteint sa majorité et célèbre cette année ses 18 ans sur la rue Ste-Catherine. Pour souligner cet anniversaire, on parle de 200 artistes et 150 000 visiteurs et, bien sûr, de... 18 activités. D’abord une expo-vente regroupant 110 exposants, dont plusieurs artistes reconnus. Aussi de nombreuses activités en direct telles la peinture sur voitures, sur meubles et le Ring de boxe picturale qui est un affrontement créatif entre artistes. On parle aussi de peinture corporelle, de portraits, d’une murale collective, de totems urbains et d’une peinture digitale projetée sur écran géant après le coucher du soleil. Quant au volet Art vs pub, c’est un «paste-up», sorte de collage par-dessus des publicités, auquel participeront des artistes de différents pays dont la Colombie, ­l’Espagne et l’Angleterre.