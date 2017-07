MIRABEL | Quelques pilotes ont pu se familiariser avec le tracé réduit d’ICAR lors d’une séance d’essais privés qui s’est tenue lundi dernier.

Marc-Antoine Camirand, qui renouera avec la série NASCAR Pinty’s, a été l’un d’eux et il a livré ses premières impressions au Journal.

« Ça va brasser, c’est certain, a-t-il indiqué d’entrée de jeu. Je dirais même qu’on va s’échanger de la... peinture ! »

Le talentueux pilote de Saint-Léonard-d’Aston s’attend en effet à des discussions musclées qui vont laisser des traces lorsque le drapeau à damier sera agité.

« Il n’y a eu que très peu de drapeaux jaunes dans le passé, mais je prévois que le scénario sera complètement différent cette année. Ce sera le jour et la nuit. »

Malgré son inactivité, Camirand doit être considéré comme l’un des favoris de cette épreuve, lui qui a été recruté par l’écurie de Stock Steckly, une des puissances du plateau, pour disputer les quatre dernières épreuves de la série en circuit routier cette saison.

« C’est fou comme cette voiture est performante, a-t-il fait savoir. Je ne veux pas dire que je n’étais pas bien servi dans le passé, mais disons que c’est le meilleur bolide que j’ai piloté depuis mes débuts en NASCAR. »

Le pilote de 38 ans compte 19 départs en série Pinty’s depuis ses débuts fracassants au Grand Prix de Trois-Rivières en 2013. En deux participations au circuit d’ICAR, il s’était notamment qualifié au deuxième rang en 2014 avant d’être contraint à l’abandon au quatrième tour.

Un virage à redouter

Les frères Dumoulin ont également eu l’occasion de tester la nouvelle configuration du circuit.

« Je suis agréablement surpris par ce tracé où l’on pourra maintenir un bon rythme, même si la distance au tour a été profondément réduite, a souligné l’aîné de la famille, Jean-François. La course sera plus enlevante. « Je redoute notamment le troisième virage, où les pilotes seront tentés de doubler à chaque passage. Ce sera très tentant. »

Louis-Philippe était aussi de la partie lundi dernier.

« Il y a deux façons de voir les choses, dit-il. D’une part, ce sera un très bon spectacle pour les amateurs qui se rendront sur place. D’autre part, pour les pilotes, il va falloir être vigilant et surtout faire preuve de beaucoup de respect entre nous, ce qui n’a pas toujours été le cas depuis le début de la saison.

« La course sera propice aux échanges parfois intenses... »

En six présences à ICAR, le cadet des Dumoulin a accédé à la troisième marche du podium à deux occasions (2013 et 2014).

Lacroix approuve la décision

Kevin Lacroix, deuxième au classement cumulatif après les quatre premières manches de la saison, approuve, quant à lui, la décision de réduire le tracé.

« C’est vrai que la course était plutôt monotone ces dernières années, affirme-t-il. Mais ça va changer cette année, et je suis d’accord avec la décision. Ce sont les spectateurs qui seront les premiers gagnants. On aura droit à quatre vrais virages qui vont assurer beaucoup d’action. »

Le pilote de Saint-Eustache avait remporté la course en 2015 à seulement son deuxième départ dans la série Pinty’s. Il s’était classé troisième l’année suivante au même endroit.

Par ailleurs, il faudra évidemment surveiller le vétéran Andrew Ranger, qui a remporté quatre des cinq dernières épreuves disputées au circuit ICAR.