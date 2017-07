Pouliot souhaite relancer sa carrière

Déçu par la saison de misère qu’il a connue à Edmonton, Benoit Pouliot aura la chance de repartir en neuf à Buffalo. L’attaquant de 31 ans et les Sabres se sont entendus sur les termes d’un contrat d’une saison qui lui rapportera 1,15 M$.

Voilà qui agira comme un léger baume sur la plaie du Franco-Ontarien, dont les deux dernières années de contrat avaient été rachetées, plus tôt cette semaine, par les Oilers.

« Ce fut un moment frustrant, mais je me doutais que ça allait arriver. Les Oilers ont besoin d’argent pour signer de gros noms et moi, j’en faisais trop pour ce que j’ai apporté comme contribution », a indiqué Pouliot, qui devait toucher 4 M$ lors de chacune des deux prochaines campagnes.

On peut comprendre Peter Chiarelli, le directeur général de Oilers, d’avoir voulu couper les ponts avec l’ancien joueur du Canadien. Son rendement de 8 buts et 6 passes fut nettement insuffisant.

« Ce fut une saison frustrante. Je ne crois pas avoir déjà connu une saison comme celle-là, a reconnu Pouliot, au cours d’une conférence téléphonique. J’aurai 31 ans (en septembre). Je n’ai plus 23-24 ans, alors je regarde mon arrivée à Buffalo comme l’opportunité d’étirer ma carrière. »

De McDavid à Eichel

La situation des Sabres ne sera pas sans lui rappeler celle des Oilers. L’équipe vient d’effectuer un remaniement complet, tant au niveau de la direction que derrière le banc. Mais surtout, elle mise sur de jeunes joueurs promis à un brillant avenir.Un groupe à la tête duquel se trouve Jack Eichel.

« J’ai joué avec Connor (McDavid), (Ryan) Nugent-Hopkins et (Jordan) Eberle. Ce sont des joueurs remplis de talent. Ça avait bien été avec Connor, a-t-il rappelé. À Buffalo, on retrouve le même genre de joueurs, alors je ne vois pas pourquoi les choses ne se replaceraient pas. Si j’arrive en forme, ils me donneront ma chance.

« Il semble leur manquer un morceau à l’aile gauche. Je crois que je peux me tailler une place au sein des trois premiers trios. Je suis rapide, j’applique de la pression sur les défenseurs pour les forcer à commettre des revirements. Ça a été difficile l’an dernier, mais je sais que je peux mettre des rondelles dans le filet », a-t-il ajouté.

Et l’adaptation devrait se faire en douceur puisque Pouliot se retrouvera dans un environnement francophone avec la présence des Nicolas Deslauriers, Jason Pominville et Marco Scandella.