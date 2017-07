PQ: la fin d’une époque? (2)

Avant-hier, je posais la question : le PQ pourrait-il être arrivé au bout de sa vie utile et avoir été l’affaire de deux générations qui tirent maintenant leur révérence ?

Le scénario le plus cauchemardesque serait que cette inquiétude ressentie par les militants fasse déraper le congrès de septembre.

Mais l’ADQ s’enfargea toute seule et Pauline Marois freina la glissade du PQ, le ramenant même brièvement au gouvernement.

On riait de Donald Trump il y a 18 mois. On rit moins aujourd’hui.

La CAQ sera maintenant examinée de plus près et devra recruter des candidats de poids.

Gabriel Nadeau-Dubois multiplie les faux pas et, honnêtement, on ne confondra jamais Manon Massé avec Françoise David.

Le PLQ nage dans l’argent, multipliera les promesses, bénéficiera de la conjoncture économique, nous sortira des candidats « vedettes » au dernier moment et contrôlera le vote non francophone.

Les dangers qui le guettent, ce sont les enquêtes policières en cours et le sentiment qu’il est là depuis toujours.

Il n’est pas exclu que les prochaines élections produisent un gouvernement minoritaire, donc un résultat non concluant.

Des chefs de partis tireraient leur révérence et les cartes seraient rebrassées­­­.

Le premier problème est qu’il existe pour faire avancer une cause déjà rejetée deux fois par le peuple.

S’il renonce à la souveraineté, il ne sert plus à rien. S’il s’obstine, il peut se couper encore plus d’un Québec­­ qui est peut-être passé à autre chose.

Le second problème est que, devant cette impasse, il a multiplié les virages et les contorsions jusqu’à nous donner le tournis, allant jusqu’à danser sur un tabouret devant les cryptocommunistes de Québec solidaire.

Résultat : on ne sait plus trop quelle est son identité, ce qu’il incarne et défend­­­, ni quel est le sens profond d’un vote pour le PQ.