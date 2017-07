Sous les pavés, la plage

Tous les romans de ce dossier comptent plus de 500 pages, vous aurez largement de quoi vous divertir pendant les vacances!

L’âme des horloges

En 2014, cette saga complètement déjantée, qui a failli remporter le Man Booker Prize, a été l’un des romans préférés de Stephen King. Et maintenant qu’on peut enfin la lire en français, on aura nous aussi la chance de découvrir l’étrange univers d’Holly Sykes, une gamine de 15 ans qui, depuis sa plus tendre enfance, entend des voix dans sa tête. Mais contrairement à Jeanne d’Arc, les siennes n’ont rien de divin. Allez savoir pourquoi, elle peut en effet capter celles de deux clans ­d’immortels – les Anachorètes et les Horlogers –, ce qui ne ­tardera pas à la plonger au cœur d’un très, très vieux conflit. Un seul mot de plus: génial!

City on Fire

En 2016, ça a été LE pavé de l’année. Non seulement parce qu’il a réussi à séduire presque toutes les critiques, mais parce qu’avant même de passer sous presse, ses droits cinématographiques étaient achetés par le ­producteur ­américain Scott Rudin.

La raison de cet engouement? En nous catapultant dès les premières pages dans le New York de Patti Smith et du mouvement punk rock, on sombre presque instantanément dans l’étrange univers du richissime fondateur des Ex Post Facto et de son amant afro-américain qui, en voulant faire ami-ami avec la famille de l’homme de sa vie, butera en plein Central Park sur le corps d’une jeune punkette abattue à bout portant.

La fête des fous

Depuis déjà plus d’une vingtaine d’années, l’écrivain américain James Lee Burke fait partie de nos auteurs préférés. En plus d’avoir apprécié chaque tome de la série mettant en vedette le shérif Dave Robicheaux (avec un faible très marqué pour Black Cherry Blues et La Nuit la plus longue), on a pu découvrir en 2013 l’un de ses premiers personnages: Hackberry Holland, le héros de Déposer glaive et bouclier, paru en anglais en 1971.

Aujourd’hui septuagénaire, cet ancien politicien alcolo, qui pourrait en remontrer aux meilleurs agents du FBI, se lancera ­ainsi sur les traces d’un prêcheur psychopathe dont le principal disciple est recherché par toutes les polices.

La maison au bord de la nuit

Une saga familiale qu’on a dévorée avec plaisir pour deux raisons. La première, on a, grâce à elle, pu découvrir une petite île située au large de la Sicile dont on n’avait encore jamais entendu parler. La seconde, on a ­rapidement pu oublier notre propre quotidien pour faire place à celui d’Amadéo Esposito, un médecin dans la quarantaine qui, après avoir miraculeusement survécu à la Grande Guerre, tentera de soigner les habitants du coin tout en assistant de loin à la montée du fascisme. Mais aussi isolé soit-il, son havre de paix n’empêchera pas ses quatre enfants d’échapper à la folie du monde et à la nouvelle guerre mondiale qui se prépare...

Les Dieux du tango

Au début du siècle dernier, en Italie, rares étaient les femmes qui pouvaient librement choisir leur destinée. À 17 ans, Leda ­préférera donc fuir un avenir ­sclérosé d’avance, pour repartir de zéro en Argentine, où l’homme qu’elle aime a trouvé le courage d’émigrer. Malheureusement, rien ne se déroulera comme prévu: à peine arrivée, Leda apprendra que son fiancé a été tué et à part le précieux violon de son père, il ne lui reste absolument plus rien. Mais comme Buenos Aires est surtout la capitale du tango, elle trouvera très vite le moyen de faire face à la musique grâce à cet ­instrument, pourtant interdit aux femmes.

Un beau roman dont l’intrigue ne manque pas de rythme.

Les enfants de Venise

Un coup sûr, surtout si on a aimé Le gang des rêves, le précédent livre de Luca Di Fulvio. Se déroulant dans l’Italie du début du 16e siècle, ce pavé nous permettra en effet de suivre les surprenantes aventures de Mercurio, un jeune orphelin passé maître dans l’art de détrousser les passants. Car aussi doué soit-il, il devra un jour quitter Rome en vitesse pour échapper à la terrible vengeance d’un riche marchand. Accompagné de ses fidèles acolytes, il se ­réfugiera ainsi à Venise, la ville de tous les péchés et de tous les dangers.

Une formidable fresque historique qui se lit d’un trait, même si elle compte près de 800 pages.

Leopard Hall

Le Congo des années 1960 n’a absolument rien à voir avec celui d’Hergé, car si Tintin y avait mis les pieds à cette époque, il aurait probablement été reçu à coups de bâton. Après avoir lutté avec acharnement contre son union coloniale avec les Belges, le pays est en effet sur le point d’être dirigé par le funeste dictateur Mobutu Sese Seko et dans l’intervalle, le chaos règne en maître. C’est dans ce contexte politique particulièrement instable qu’Anna Emerson, une jeune femme de 25 ans vivant en Australie depuis le divorce de sa mère, débarquera au Congo pour rencontrer son père qui, juste avant de mourir, lui arrachera une promesse: veiller sur Leopard Hall, la somptueuse villa dans laquelle il a réussi à réunir les plus beaux trésors d’Afrique. Une promesse qu’Anna aura beaucoup de mal à tenir lorsqu’elle apprendra, en même temps que nous, que son vrai père est peut-être toujours vivant...

Breaking News

Tom Hagen, grand reporter de guerre allemand, n’a jamais reculé devant rien pour décrocher un scoop. Mais après avoir été à l’origine d’une énorme bavure en sol afghan, Hagen perdra toute crédibilité et tout espoir de redorer un jour son blason... jusqu’à ce qu’il tombe sur des données confidentielles susceptibles de mettre le Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien, en fort mauvaise posture.

Un brillant thriller qui risque d’en déconcerter plus d’un, toute l’histoire de l’État d’Israël étant également finement racontée à travers les péripéties de trois amis, dont l’un finira par devenir Ariel Sharon.

Sur tes traces

En soi, le métier de psychologue n’est pas dangereux. Mais lorsqu’on choisit de travailler avec des délinquants sexuels, il peut parfois le devenir. C’est en tout cas ce que Faith Frye découvrira à ses dépens, l’un de ses patients s’étant mis en tête de l’éliminer. Dans l’espoir d’échapper à ce fou furieux, Faith ira donc se réfugier dans les environs de Cincinnati, où elle vient d’hériter de la très sinistre demeure de sa grand-mère. Le hic? À peine arrivée, elle passera à deux doigts d’écraser une jeune femme nue couverte de sang. À croire que peu importe l’endroit où Faith se trouve, l’horreur n’est jamais bien loin... Un thriller étonnamment addictif: dès qu’on le commence, il est carrément impossible de le lâcher!

Soledad

Après L’espionne de Tanger, best-seller qui a conquis plusieurs centaines de milliers de lecteurs et remporté de nombreux prix, María Dueñas nous revient avec un ­palpitant roman dont le héros, ­Mauro Larrea, est passé de pauvre mineur à riche ­propriétaire de mines, le Mexique du 19e siècle étant encore le pays de tous les possibles. Mais la chance ne pouvant pas toujours continuer à lui sourire, Mauro sera ruiné du jour au lendemain.

À partir de là, difficile de résumer la suite en quelques phrases, car Mauro n’est pas le genre d’homme à s’apitoyer sur son sort ou à faire du surplace: le hasard lui ayant permis de refaire fortune à Cuba, il s’établira à Jerez de la Frontera, petite ville d’Andalousie où il rencontrera Soledad Montalvo, une femme pleine de secrets et de ressources qui pourrait fort bien le conduire directement en enfer...

Miss you

Tess et Gus se croiseront à Florence, en 1997. La première est accompagnée de sa meilleure amie, avec qui elle passe de merveilleuses vacances avant d’entrer à l’université, tandis que le second y a suivi ses parents, qui tentent désespérément de se remettre d’un tragique événement. Ni l’un ni l’autre ne se doute qu’au cours des 16 années suivantes, le hasard leur permettra à plusieurs reprises de se revoir... mais sans jamais vraiment leur donner la chance de faire connaissance.

On est donc à des lieues des romans d’amour classiques où tout est écrit d’avance, même si on ne souhaite qu’une chose: que Tess et Gus puissent enfin avoir l’occasion de se rencontrer pour de bon.

Les insouciants

Ceux qui, à l’instar de Billy Lange, ont vu le jour en Angleterre au tout début du siècle dernier n’ont pas toujours pu ­profiter très longtemps de la douce insouciance de­ ­l’enfance. Juste avant que la Première Guerre n’éclate, le petit Billy aura toutefois le temps de se lier avec Karin Weinbrenner, la fille d’un riche chimiste d’origine juive, qu’il retrouvera quelques années plus tard en Allemagne... alors qu’Hitler et ses ­innombrables disciples nazis ont déjà ­commencé à écrire en lettres de sang l’un des chapitres les plus noirs de l’Histoire.

Un captivant roman d’amour qui nous en apprend beaucoup sur une époque pourtant essentiellement marquée par la haine.