The Amazing Race Canada: Montréal en force

Non pas une, mais deux équipes du Québec prennent part à The Amazing Race Canada cette saison. Qui sont ces tandems montréalais qui tenteront de remporter cette course folle et empocher la somme de 250 000 $? Le Journal a contacté chacun d’eux pour essayer d’en savoir plus.

Ebonie et Andrea

Photo courtoisie

Andrea Croxen et Ebonie Roberge n’ont pas pris leur préparation à The Amazing Race Canada à la légère. Au contraire. Ces deux amies et entrepreneures savaient qu’elles avaient assez d’endurance pour traverser les épreuves physiques sans problème. Voilà pourquoi elles ont concentré leurs énergies sur autre chose: leur capacité à travailler en équipe. En entrevue au Journal, les deux femmes de 29 ans racontent qu’elles sont allées faire de l’escalade pour obliger Ebonie à affronter sa peur des hauteurs. Elles ont également mangé des insectes pour tester le sang-froid d’Andrea.

«C’était aussi une façon de voir comment on allait pouvoir s’aider à traverser ces difficultés», explique Ebonie.

Une année ­charnière

Fans de l’émission, Andrea et Ebonie avaient souvent pensé s’inscrire à The Amazing Race Canada, mais elles n’avaient jamais osé le faire, soit par manque de temps, soit par manque de courage. Pourquoi avoir finalement plongé en 2017? Parce qu’elles souhaitaient ajouter un point d’exclamation à une année qu’elles qualifient de «charnière».

«C’est une année importante pour nous, souligne Andrea. On a fait de gros changements dans nos vies. On prend des risques, on sort de notre zone de confort... En ­lançant notre propre entreprise [I Breathe Fitness], on s’est comme lancées dans ­l’inconnu.»

Bien qu’elle aurait pu nuire à leurs relations professionnelle et personnelle, l’aventure The Amazing Race Canada s’est avérée bénéfique à tous points de vue. «Ça s’est super bien passé, dit Ebonie en prenant soin de taire les résultats du concours. On a appris à mieux se connaître. Nos liens sont plus forts que jamais.»

Adam et Andrea

Photo courtoisie

Andrea Cavaleri n’était pas destinée à participer à The Amazing Race Canada. De son propre aveu, la jeune femme de 28 ans a toujours été sage. Avec elle, tout doit être organisé et réfléchi. Voilà pourquoi elle s’est elle-même surprise d’accepter d’auditionner pour l’émission en compagnie d’une amie en 2015. La paire s’est rendue loin, mais au final, sa candidature n’a pas été retenue.

Déçue mais plus déterminée que jamais, elle s’est alors jurée que coûte que coûte, elle participerait un jour au concours. L’année suivante, c’est avec son grand frère Adam qu’elle a tenté sa chance. Mais encore une fois, le résultat n’a pas été celui qu’elle souhaitait.

Troisième essai

Andrea comptait passer son tour cette année en raison d’une chirurgie au genou qui s’est avérée plus pénible que prévu. Mais quand l’équipe de production de The Amazing Race Canada l’a contactée pour qu’elle soumette de nouveau son nom, elle a changé d’idée.

Sa préparation entrecoupée de séances de physiothérapie n’a peut-être pas été optimale, mais Andrea s’en balance.

«Je savais que j’avais besoin de faire quelque chose de fou comme ça. Et aujourd’hui, je suis vraiment contente d’avoir foncé, parce que je sais que je peux faire n’importe quoi.»

Barman de 29 ans, Adam a quant à lui mis quelque temps à s’adapter aux caméras de télévision en début de compétition, mais après quelques jours, il est parvenu à entrer «en mode course».

«Avoir des caméras dans la face presque 24 heures sur 24, c’est déconcentrant, surtout quand le niveau de stress est super haut!»

CTV présente The Amazing Race Canada à compter de mardi soir à 20 h.