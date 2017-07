Trois décennies de Bamboleo

Il y a 30 ans, une chanson allait changer à jamais le cours de la carrière des Gipsy Kings. Son titre: Bamboleo. Un succès auquel le chanteur Nicolas Reyes était loin de s’attendre. «Je n’y croyais pas du tout à cette chanson», se souvient-il.

«Je n’ai jamais cru qu’elle allait marcher. Pas une seule seconde. Bamboleo n’avait absolument rien d’une rumba gitane comme on avait l’habitude de faire», ajoute-t-il en entretien avec Le Journal depuis Chicago, où le groupe se produisait la semaine dernière.

Pourtant, les mois qui ont suivi la sortie de la chanson lui ont prouvé le contraire: Bamboleo est devenue un succès planétaire. Depuis, ­impossible pour la formation andalouse de monter sur scène sans l’offrir à ses fans.

«On la garde toujours pour la fin de la soirée. Plus personne n’est assis dans la salle quand on termine la chanson. On ne pourrait jamais l’enlever de nos spectacles. Et après tout, pourquoi on s’en priverait?», confie Nicolas Reyes.

C’est d’ailleurs pour le trentième anniversaire de Bamboleo que les Gipsy Kings ont entamé, en avril dernier, une tournée mondiale.

Un nouvel album en chantier

Mais, bien entendu, le spectacle que les Gipsy Kings présenteront ce soir sur la scène du Théâtre ­Maisonneuve ratissera bien plus large que simplement l’époque de Bamboleo. On pourra y entendre les autres piliers du répertoire de la formation andalouse tels que Volare et leur relecture d’Hotel California, mais également de nouvelles ­chansons. Un nouvel album devrait être lancé prochainement.

«Les nouvelles chansons ont plus de force, plus de dynamisme. C’est très jeune et même encore meilleur que ce qu’on a fait avant», promet Nicolas Reyes.