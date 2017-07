Un groupe pas comme les autres

Tony Levin le confirme, King Crimson n’est pas une formation musicale comme les autres. Elle est exigeante, bouge constamment et avance sur des routes peu fréquentées.

Le bassiste américain en sait quelque chose. Il a fait partie, depuis 1981, de plusieurs moutures de cette formation à géométrie variable dirigée par le guitariste Robert Fripp. Un groupe qui, selon plusieurs, est à l’origine des fondements du rock progressif.

«C’est, pour moi, un énorme défi à titre de bassiste. On ne monte pas à bord de ce navire avec l’intention de relaxer. Il faut toujours chercher à aller plus loin et à s’améliorer. Ça s’apparente un peu à une entreprise qui fait de la recherche et du développement», a-t-il lancé, lors d’un entretien téléphonique, quelques heures avant de monter sur scène à San Diego.

Relancé en 2013 sous forme de sextuor, King Crimson a élargi sa formation à huit musiciens. Un de plus que lors de leur passage dans la Belle Province en novembre 2015.

Le bassiste attitré de Peter Gabriel, qui adore la ville de Québec, a accompagné de nombreux musiciens et fait partie de plusieurs formations. Son travail avec King Crimson est celui, précise-t-il, qui l’amène à s’améliorer et à se dépasser en tant que musicien.

Classiques et nouveautés

Pour la tournée Radical Action, qui s’arrêtera à Montréal et Québec, les 3 et 7 juillet, le groupe a énormément répété en prévision de cette nouvelle série de spectacles.

La formation propose un tout nouveau spectacle avec des classiques, du vieux matériel rarement interprété et de toutes nouvelles compositions.

«On a énormément répété et c’est quelque chose qui transparaît dans nos concerts. C’est un spectacle inhabituel, avec une formation inhabituelle constituée de huit musiciens, où il y a trois batteurs, et on a besoin de répéter afin de pouvoir y arriver», a-t-il expliqué.

Il n’est pas rare que les musiciens s’enferment dans leurs chambres d’hôtel pour répéter avant de monter sur scène.

«Chaque concert est différent. Robert propose, vers le milieu de l’après-midi, une suggestion de chansons pour le concert en soirée et on s’ajuste en conséquence. On peut, s’il y a un problème, demander de modifier certaines choses. On sait tous comment jouer de nos instruments, mais les gens seraient surpris de voir tout le temps que l’on consacre à répéter», a-t-il fait remarquer.

Plan initial

L’idée de réunir trois batteurs sur une même scène était un pari inusité et un peu fou. Pat Mastelotto, Gavin Harrison et Bill Rieflin ont passé des heures à bâtir et arrimer des sections de batterie où chacun joue une partition différente des autres.

Et comme si ce n’était pas assez ­compliqué comme ça, Robert Fripp a lancé l’idée d’ajouter un quatrième batteur, lorsque Jeremy Stacey a rallié, l’année dernière, King Crimson.

«C’était le plan initial, mais on a manqué de temps. C’est quelque chose qu’on aimerait bien faire dans le futur. Il aurait fallu réarranger toutes les partitions musicales de batterie et ça aurait demandé énormément de travail de préparation. Il va falloir aussi trouver une façon de mettre une quatrième batterie sur la scène», a expliqué le longiligne bassiste.

Le musicien part à rire lorsqu’on lui dit que trois batteurs, finalement, ce n’est peut-être pas assez.

«King Crimson est une formation qui va dans des directions où les autres groupes ne vont pas. Je ne connais pas tout le temps toutes les raisons derrière tout ça, mais on essaie de relever tous les défis qui se pointent devant nous», a-t-il laissé tomber.

Pour cette tournée, Pat Mastelotto, Gavin Harrison et Jeremy Stacey seront derrière les fûts et Bill Rieflin se consacrera aux claviers. Jakko Jakszyk et Mel Collins complètent l’octuor.

Pas de nouvel album

Même si King Crimson a plusieurs nouvelles chansons, la formation n’a pas l’intention d’enregistrer un album de matériel original.

«On aime faire de la tournée, jouer cette musique et connecter avec le public. On n’a pas vraiment envie d’aller s’enfermer durant trois mois dans un studio et s’éloigner de ce que l’on fait en ce moment et que l’on aime. On enregistre tous les spectacles et on va peut-être sortir tout ça par l’entremise d’enregistrements en spectacle de ­qualité», a-t-il fait savoir.

King Crimson est en spectacle le 3 juillet à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, à l’occasion du Festival de jazz de Montréal, et le 7 juillet au Centre Vidéotron.