Un médicament pour guérir d’une trahison amoureuse

« Et ça, c’est juste ceux qui ont pris le temps de m’appeler. Ça montre que [la trahison amoureuse], c’est quelque chose qui atteint beaucoup de monde », explique cette doctorante de l’Université McGill.

Au total, une quarantaine de sujets répondant aux critères de l’étude auront été retenus. Le traitement consiste à les rencontrer une fois par semaine pendant six semaines.

« Mais non, ce n’est pas une pilule pour guérir d’une émotion », avertit-elle toutefois. Il ne s’agit pas non plus d’un traitement applicable à tous les chagrins d’amour. « Il doit y avoir un seuil minimal de détresse. »