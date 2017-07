Un premier rôle comique pour Karine Vanasse

En près de 20 ans de carrière, Karine Vanasse n’avait pas encore eu l’occasion de jouer dans une comédie. Son rôle dans De père en flic 2 est donc arrivé au bon moment dans sa vie.

« Ça faisait au moins un an que je me disais que le prochain défi pourrait être de jouer dans une vraie comédie, confie l’actrice de 33 ans, en entrevue au Journal depuis l’Ontario où elle tourne cet été la seconde saison de la série canadienne Cardinal.

« Ça me tentait de relever ce défi depuis un bon moment, mais ça prenait le bon projet pour me lancer. C’est la productrice Denise Robert qui m’a appelée pour me proposer le rôle. Denise me connaissait assez pour savoir que dans la vie, j’avais une certaine spontanéité qui pouvait me servir pour ce genre de film. J’ai tout de suite senti que Denise et Émile (Gaudreault, le réalisateur) me faisaient vraiment confiance pour aller dans cette direction.

« Le fait de sentir cette confiance m’a permis de plonger là dedans sans sentir une pression supplémentaire. Je n’ai pas l’impression que j’avais quelque chose à prouver. Et comme de fait, je me suis beaucoup amusée. C’est un des beaux tournages que j’ai vécus dans les dernières années. C’est le fun de voir qu’après toutes ces années à jouer au cinéma et à la télévision, il y avait un genre que je n’avais pas encore eu la chance d’explorer. Et je crois que c’était le bon moment pour me lancer. Il y a peut-être un laisser-aller et un plaisir que je suis capable de mieux embrasser maintenant et qui me permettaient de mieux plonger dans la comédie. »

Rires et action

Désormais habituée aux personnages de policières (elle campe notamment une détective dans Cardinal), Karine Vanasse joue dans De père en flic 2 le rôle d’Alice, la nouvelle blonde de Marc (Louis-José Houde) qui, en plus de partager sa vie, travaille avec lui dans ses enquêtes. Pour tenter de faire parler un membre important de la mafia (Patrice Robitaille), Marc et Alice devront infiltrer un groupe de thérapie de couples en forêt. Pour le meilleur et pour le pire...

« J’aimais l’idée de partir d’une thérapie pour pères et fils (dans le premier film) à une thérapie de couples, observe Karine Vanasse. Je trouve que c’était une idée assez solide pour que ça justifie de faire un deuxième film. J’ai tout de suite eu confiance en ce qu’on était en train de faire. Je trouvais que personne ne s’assoyait sur le succès du premier film. Au contraire, tout le monde était exigeant et s’est plongé dans ce projet avec des intentions sincères.

« Une thérapie de groupe est un terreau fertile pour la comédie. Quand tu acceptes de faire ce genre de thérapie, il y a toujours un moment où tu acceptes de te laisser aller un peu. Ça fait en sorte que chaque personnage a un moment où il montre sa vulnérabilité. Et une thérapie de couple, ça ratisse large. »

Si elle était peu expérimentée en comédie, Karine Vanasse a pu apprendre en observant Michel Côté et Louis-José Houde sur le plateau de tournage.

« Michel et Louis-José sont des maîtres dans ce genre-là et c’était vraiment le fun de les regarder travailler, souligne l’actrice. J’ai beaucoup appris d’eux. C’est quelque chose qu’on répète souvent, mais la comédie au cinéma et à la télévision est très complexe. Il faut beaucoup travailler sur le rythme et la précision pour aller chercher un rire. Je me trouvais chanceuse de pouvoir apprendre avec eux et avec Émile, qui est aussi un maître dans ce genre. »

Le saviez-vous?

Photo courtoisie

► À sa sortie en salles, en juillet 2009, le premier De père en flic avait récolté 10,5 M$ au box-office québécois, devenant ainsi le film québécois de langue française le plus populaire de l’histoire du Canada.

► De père en flic a tout de même fait l’objet d’un remake français (Père Fils Thérapie) qui a été réalisé par Émile Gaudreault lui-même et qui a pris l’affiche en France en décembre dernier. Plusieurs Québécois y ont joué des rôles, dont Rachid Badouri, Manuel Tadros et Patrice Coquereau.

► Suite à l’immense succès de De père en flic au Québec, le studio hollywoodien Sony Pictures avait acquis les droits d’adaptation du film dans le but d’en faire un remake américain. Le projet a toutefois été abandonné.