La comédie musicale légendaire de Disney, Mary Poppins , sera présentée tout l’été à la Salle Albert-­Rousseau de Québec. Après avoir conquis 80 000 spectateurs à Montréal, un record pour la plus grosse production de Juste pour rire , Joëlle Lanctôt et Jean-François Poulin ont été louangés par les critiques.

«C’est certain que je suis contente qu’on m’ait donné cette confiance», confie Joëlle Lanctôt, 31 ans, attablée dans un restaurant de Québec en compagnie de René Simard, qui fait aussi partie de la distribution.

«Mais ça va plus loin que moi, ­justifie-t-elle. Je trouve que c’est porteur d’espoir qu’il y ait des gens qui prennent des risques, qui ouvrent les valves et font entrer de la relève, des nouveaux visages, pour tous mes collègues que je vois sortir des écoles, qui ont moins d’opportunités et qui n’en auront peut-être jamais.»