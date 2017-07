Une première en NASCAR

MIRABEL | Les pilotes de la série canadienne de NASCAR et ses spectateurs vivront une toute première expérience samedi prochain alors que le circuit ICAR présentera une épreuve de circuit routier sous les projecteurs.

Une vingtaine d’engagés, dont plus de la moitié provenant du Québec, devraient prendre le départ de la course qui sera donné à 20 h.

La série NASCAR Pinty’s effectuera sa septième visite au complexe aménagé sur les terrains de l’aéroport de Mirabel, mais jamais ses participants n’ont roulé en soirée. Jamais non plus ils n’ont utilisé une portion réduite du tracé original. Ce qui sera le cas cette année.

« C’est mon fils Élie qui a abordé ces deux possibilités avec les dirigeants de NASCAR, a expliqué Marc Arsenault, en entrevue au Journal. Ils ont été très ouverts à cette démarche et l’ont acceptée.

« Cette nouvelle disposition a pour but principal d’améliorer le spectacle », a poursuivi le président du complexe d’ICAR, situé sur les terrains adjacents à l’aéroport de Mirabel.

Courses peu animées

Au cours des trois dernières années, il est vrai, les débats sur la piste ont été peu nombreux avec seulement trois neutralisations (drapeau jaune) au total, dont aucune en 2015 et à peine quatre changements de meneur, toujours en trois ans.

« Il fallait apporter des correctifs, a renchéri Arsenault. Je pense que les spectateurs seront comblés. J’ai bien l’impression que l’action ne manquera pas. C’est ce que l’on souhaite. »

De 3,6 km, le tracé sera coupé des deux tiers pour passer à seulement 1,1 km. Les pilotes devront parcourir 75 tours contre 30 lors des éditions précédentes. De 15 virages, le circuit n’en comportera que sept pour un temps au tour d’environ 48 secondes.

« Le leader ne pourra plus s’échapper, comme ce fut le cas par le passé, prétend Élie Arsenault qui participera, chez lui, à sa seule course NASCAR cette année. C’est le but de l’exercice. Nous aurons trois zones distinctes pour favoriser les dépassements.

« Je crois qu’on va avoir un bon spectacle jusqu’à la fin. Les pilotes auront moins d’échappatoires. Une erreur va les inciter à jouer de prudence et à lever le pied.

« Puis, du côté des spectateurs, peu importe où ils seront massés, ils ne manqueront rien de l’action puisqu’ils verront tout le circuit. »

Une journée seulement

Contrairement aux années passées, cette quatrième étape de la série NASCAR Pinty’s se déroulera sur une seule journée, le samedi 8 juillet. L’épreuve se terminera sous les projecteurs.

« On veut créer un happening, ajoute Marc Arsenault. Les gens vont vouloir s’y déplacer davantage, car le tout commencera en matinée et se terminera en soirée. Comme ça se passe quand les courses sont présentées sur un circuit ovale [comme dans les Autodromes Chaudière ou Saint-Eustache]. »

« C’est aussi une façon de réduire les coûts d’exploitation ».