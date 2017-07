4 endroits à découvrir cet été!

Il n’y a pas de doute, la ville de Québec est une destination gastronomique par excellence. Alors que l’été bat son plein et que les terrasses sont officiellement prises d’assaut par les amateurs de cocktails et de bonne bouffe, Le Journal vous propose quatre nouvelles adresses incontournables à essayer lors de la saison estivale !

1. Ophelia : chic et branché Photo courtoisie

En entrant au tout nouveau Ophelia, vous aurez assurément l’impression d’être dans un quartier branché de New York. Mais, détrompez-vous, vous êtes bel et bien sur la Grande Allée, à Québec. Avec son gigantesque comptoir-bar en serpentin tout de marbre blanc, il y a (enfin) de la place pour tous, au bar.

Une idée de génie. « C’est comme une salle de spectacle, on y voit les fruits de mer en préparation, les cocktails un peu plus loin, les viandes qui vieillissent dans un frigo vitré et la cuisine ouverte », explique le propriétaire Fabio Monti, également derrière l’Atelier, la porte voisine.

Ouverte depuis le 19 juin, la nouvelle adresse se spécialise en fruits de mer et grillades haut de gamme signés Hugues Rhéaume, ancien chef de Chez Boulay. Mais l’endroit s’adresse également aux plus petits portefeuilles, alors que des assiettes plus « conviviales » se retrouvent aussi sur le menu comme le lobster roll, le fish taco ou le fish and chips.

Pour étirer « l’expérience de la mer », les banquettes en cuir blanc sont de réels bancs de bateaux, le plancher est un réel « deck » d’embarcation retravaillé et un tremplin de piscine sert de présentoir à scotchs. Pour les amateurs, la pieuvre, croustillante à l’extérieur et tendre à l’intérieur, servie sur baba ghanouj et huile vierge aux pousses de boutons de marguerite, est à essayer.

634, Grande Allée Es

2. Quai 1635 : l’heure de l’apéro a sonné ! Photo courtoisie

Ouverte depuis le début du mois de juin, la terrasse du nouveau Quai 1635 est à visiter au moins une fois cet été. En plein cœur de la marina de Cap-Rouge, avec une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent, le nouveau restaurant sympathique est l’endroit idéal pour prendre l’apéro après une marche sur la rive... ou pas ! Pour apprécier le coucher du soleil sur le quai, on propose 12 bières de microbrasserie en fût, qui changent chaque semaine, en plus d’une carte des vins et de cocktails.

Le menu s’inspire également de la brise du fleuve et offre un lobster roll à la façon du « Maine », servi sur pain brioché avec quelques croustilles. À essayer : les soirées salsa les jeudis soirs, où vous vous sentirez assurément en vacances !

4155, chemin Plage Jacques-Cartier

3. La Gaspésienne 51: fruits de mer à profusion Photo courtoisie

Portions plus que généreuses, fraîcheur et authenticité. Voilà les mots d’ordre de Myriam et Katherine Cyr-Desbois, fières Gaspésiennes, friandes de crustacés et filles de pêcheur, venues démontrer leur savoir-faire à Québec.

Ouvert depuis quelques semaines sur le chemin Saint-Louis, le petit restaurant d’une quarantaine de places, voisin de la poissonnerie Les Pêcheries Raymond Desbois (dont la réputation n’est plus à faire au Marché du Vieux-Port de Québec), propose des plats décadents, qui vous donneront l’impression d’être passé par Percé !

La poutine au homard, dont la sauce a été remplacée par une bisque de homard, et l’assiette du pêcheur garnie de crevettes en écailles, crevettes nordiques, crabes et homard, valent à elles seules le détour. Pour ceux qui aimeraient tenter l’expérience gaspésienne un peu plus loin, les langues de morues frites et les bouchées de homard, tout droit tirées du livre de recettes familiales, sont aussi à essayer!

1626, chemin Saint-Louis

Ouvert du mercredi au dimanche

4. Frida comptoir mexicain : Hasta luego ! Photo courtoisie

Pas le temps de cuisiner et envie d’un peu de soleil ? Le tout nouveau comptoir mexicain de la rue Cartier saura sans doute égayer vos papilles.

Tortas (sandwich chaud mexicain), tacos et autres spécialités de « bouffe de rue » mexicaine sont offerts à emporter ou pour manger sur place, à l’une des sept places au comptoir.

L’idée d’amener un peu de « Mexique à Québec » a germé dans la tête de Caroline Bulté et de son conjoint d’origine mexicaine, qui ont vécu pendant près de 17 ans à Guanajuato, au nord de Mexico. Ils reviennent maintenant chez nous, armés des recettes familiales revisitées.

« Nous avons un menu simple, mais typique. Nous offrons notamment les eaux hibiscus Horchata (eau de riz avec de la cannelle), des ceviches de poissons, des cocktails de crevettes, etc. », mentionne Mme Bulté.

Des options végétariennes sont aussi offertes pour les tacos et les tortas.

1032, avenue Cartier

Fermé le lundi