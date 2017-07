6000 cyclistes prêts à parcourir 135 km

Près de 6000 cyclistes se préparent, dimanche, pour le départ de La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie, qui aura lieu dès 9 h au centre-ville de Montréal.

Cette année, le départ de La Boucle se fait sur le boulevard René-Lévesque, au coin de la rue Mansfield.

Dès 9 h, trois départs s’enchaîneront à intervalle de 20 minutes. Les «Boucleurs» prendront alors place dans le peloton selon la couleur de leur bracelet.

Le parcours, d’une distance de 135 km, est complètement fermé à la circulation et empruntera des secteurs normalement inaccessibles: «Des autoroutes, des bretelles d’autoroutes, des endroits où normalement on ne peut pas circuler à vélo», a souligné l’animatrice de la chaîne LCN, Julie Marcoux qui participe à l'évènement.

En plus du départ et de l’arrivée qui auront lieu à Montréal, La Boucle traversera sept municipalités. Elle passera par Récréoparc, Sainte-Catherine, Saint-Rémi, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Marthe, Saint-Isidore-de-Laprairie et Saint-Constant.

Trois points de ravitaillements seront situés au 41e, 80e et 110e km.

À leur retour, les cyclistes pourront profiter des festivités sur les sites de la Place du Canada et du Square Dorchester.