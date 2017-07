Alzner, un choix qui s’imposait

Karl Alzner ne sera jamais un candidat au trophée Norris.

Ce que le Canadien a acquis, hier, c’est un défenseur fiable, avec un bon gabarit, capable d’appliquer une mise en échec solide, mais c’est avant tout un arrière qui ne va pas trop s’aventurer de l’autre côté de la ligne rouge.

Si les Capitals de Washington lui ont préféré Dmitri Orlov, c’est en raison de l’âge du joueur russe, mais surtout parce que le hockey d’aujourd’hui, axé sur la rapidité d’exécution, favorise les défenseurs qui se portent en attaque.

Ce n’est pas nécessairement le cas pour Alzner.

Mais il y avait une brèche à colmater du côté gauche de la brigade défensive du Canadien et Marc Bergevin a sélectionné un défenseur expérimenté et qui voulait jouer à Montréal.

Plutôt défensif

Mais, attention, si vous vous attendez à épier un défenseur qui va produire des points, qui va donner un peu de lustre à l’attaque, autant vous prévenir tout de suite qu’Alzner ne pourra répondre aux attentes.

Sur le plan défensif, c’est une autre histoire. On dira qu’il appartient à un groupe de défenseurs non pas en train de disparaître, mais, disons, de moins en moins convoité. Pourquoi ? La vitesse.

Vous allez me dire que les Penguins ont gagné avec Ron Hainsey à la ligne bleue, d’accord, mais les Penguins avaient aussi Sidney Crosby et Evgeni Malkin.

Ce n’est pas le cas avec le Tricolore.

Au cours des dernières saisons, les équipes ont concentré leurs efforts sur les défenseurs capables de relancer l’attaque, capables de transporter la rondelle, capables d’effectuer une première passe sur la lame d’un coéquipier.

On recherche des défenseurs polyvalents.

Quand vous analysez les séries, les Predators de Nashville ont atteint la finale grâce à leur Top 4 dont la spécialité était attaque, attaque, attaque. Les Penguins ont réalisé un coup d’éclat en gagnant la coupe Stanley sans Kristopher Letang.

Mais comme je vous le précisais, c’est parce que leurs joueurs de centre ont fait le boulot ainsi que les deux gardiens.

Les Ducks d’Anaheim ont perdu en série finale d’association, mais ils misaient tout de même sur une défense alerte, rapide et dangereuse en attaque. On a confirmé cette théorie en accordant une entente de huit ans à Cam Fowler.

Les Sénateurs sont venus à un but en deuxième période de prolongation du match ultime contre les Penguins d’atteindre la finale de la Coupe Stanley. Pourquoi ? Erik Karlsson. Mais aussi parce que Dion Phaneuf et Cody Ceci peuvent appuyer l’attaque.

Bergevin et julien convaincants

Le Canadien et Claude Julien n’ont peut-être pas une telle philosophie parce que, dans la réalité, ils n’ont pas les effectifs pour chercher à imiter les deux finalistes du printemps.

Mais Julien et Bergevin vous diront qu’un défenseur comme Alzner est une nécessité si on veut donner plus de latitude à Shea Weber ou encore à Jeff Petry. « Je voulais jouer à Montréal parce que Marc Bergevin et Claude Julien m’ont convaincu que l’organisation avait de grandes ambitions et qu’elle entendait prendre les moyens pour atteindre ses objectifs », a déclaré l’ex-joueur des Capitals.

Et un défenseur pratiquant un style conservateur comme Alzner refuse rarement une invitation d’évoluer devant un gardien comme Carey Price.

Ça ne fait aucun doute qu’Alzner donne plus de profondeur à l’unité défensive. Va-t-on permettre à Weber de s’aventurer plus souvent vers la zone adverse ? Possible, en considérant qu’Alzner sera à ses côtés.

Une meilleure équipe ?

Et qui sera le partenaire de Petry qui devrait jouer à la hauteur des attentes et peut-être plus ? Jordie Benn ? Un p’tit instant. On parle d’un défenseur avec des moyens très limités. David Schlemko ? Euhhh. Schlemko et Benn formant le troisième duo, ça va.

Donc, qui ? Markov à 6 M$ par saison ?

Bergevin ne s’arrêtera pas à une telle perspective. Il a fait une offre finale à Markov, à prendre ou à laisser. Il y a quand même un poste à combler.

Il y a aussi l’attaque. A-t-on déniché un joueur de centre ? Il y a Peter Holland, ex-joueur des Ducks, des Maple Leafs et des Coyotes. Mais ce n’est pas un joueur de centre de quatrième trio. Le Canadien en compte des dizaines...

Est-ce une meilleure équipe que celle du dernier match disputé à New York, le printemps dernier ?