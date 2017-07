Aucune hésitation

Une lectrice, L. Beyler, s’étonne de voir à l’occasion l’adjectif indéfini «aucun» écrit au pluriel. Est-ce correct ? Oui... à l’occasion. Les adjectifs indéfinis s’accordent en effet en genre et en nombre avec le ou les noms qu’ils accompagnent. «Aucun» se termine donc par un s quand il détermine un nom qui ne s’emploie qu’au pluriel: frais, condoléances, funérailles, fiançailles, représailles, archives, etc. Ces mots sont allergiques au singulier : on ne peut pas dire un frais, une fiançaille, une funéraille... Conséquemment, le déterminant de ces mots strictement pluriels se met au pluriel.