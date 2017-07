«C’est plus facile de se montrer la queue à 200 femmes qui crient» et 9 choses à retenir de la première de «Cheval-Serpent»

Depuis le 28 juin, la très attendue série Cheval-Serpent est disponible en intégralité sur la plateforme Ici tou.tv Extra.



La série, signée Danielle Trottier, avait suscité beaucoup d'intérêts lors de l'annonce de sa production au printemps dernier.



Mais est-ce que la série qui met en vedette Guillaume Lemay-Thivierge est à la hauteur des attentes?



Nous avons regardé le premier épisode et nous en avons ressorti quelques observations pour votre plaisir.



1. Les pantalons à snaps semblent encore très à la mode dans le monde des danseurs nus.

Capture d'écran



2. On peut probablement voir plus de pénis durant une balade nocturne au carré St-Louis que dans cet épisode.



3. Guillaume Lemay-Thivierge demande à un potentiel danseur de lui montrer son pénis pour l’évaluer, et c'est possiblement un des meilleurs moments de télé des 25 dernières années.



4. Guillaume Lemay-Thivierge (ben, son personnage) présume ensuite que le gars est hétérosexuel parce qu’il n’a pas trippé quand il a été obligé de baisser son pantalon devant lui.



5. Un des danseurs vétéran du Cheval-Serpent est fâché que le nouveau détienne un DEC en danse. Il va même jusqu’à l’appeler Casse-Noisette. C’est une forme d’anti-intellectualisme.



6. Le maire de Montréal déclare la guerre aux marchands de vices de la rue Sainte-Catherine, malgré le fait que le plus gros bar de divertissements érotiques pour femmes appartienne à son demi-frère. Tant pis pour l'unité familiale.



7. Guillaume Lemay-Thivierge dit «va chier» à Élise Guilbault. Malgré le fait que ce soit seulement de la télé (et on le sait), ça fait quand même bizarre à entendre.



8. On voit une scène de parricide assez violente dans laquelle le maire de Montréal tue son père, l’ancien maire de Montréal. C’est comme du Shakespeare, mais avec plus de fesses de gars.

Capture d'écran



9. Le bar de danseurs d'hommes pour hommes s’appelle «Chez Doug» et son logo est un pénis avec une tête de chien en guise de gland.

Capture d'écran