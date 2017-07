Du cellier à la piscine

On peut définitivement oublier ce printemps en dents de scie et saluer la belle saison qui est bel et bien arrivée ! En ce premier dimanche de juillet, votre chronique vin avait envie de vous proposer des fioles à déguster en se la coulant douce au bord de la piscine. Bronzage, sieste d’après-midi, baignade, BBQ, terrasse ensoleillée... Ah que j’aime le farniente de l’été !

La belle température ne rime pas seulement avec vins rosés et vins blancs légers. On peut également se verser un verre de bulles, mais aussi des vins rouges alliant fraîcheur, fruité, éclat et digestibilité. Alors, voici une sélection de cuvées à déguster sous le beau et chaud soleil de juillet, les amis !

Faites sauter le bouchon directement dans la piscine d’un Crémant de Loire brut d’Ackerman à 20,40 $ (13188891). Un vin effervescent de la vallée de la Loire fait de chenin, de chardonnay et de cabernet franc qui a tout le tonus, l’énergie et la vigueur nécessaires pour stimuler vos papilles et celles de vos invités en fin de journée sur la terrasse ! Visez une dizaine de degrés Celsius pour son service.

Vous désirez escorter une assiette de crudités, des sushis ou même une vitaminée salade du jardin ? Mettez la main sur cette valeur sûre qu’est La Gascogne d’Alain Brumont à 12,65 $ (548883). Bien peu de gens resteront indifférents devant son profil exotique et ses flaveurs de chair de pamplemousse.

Un petit bijou de Sancerre

Un « blanc-bec » du sud-ouest de la France qui est net, bien sec et vachement aguichant. Servez-le un peu plus frais qu’à l’habitude en y allant aux alentours de 8-9 degrés. Pour accentuer l’excitation et pour plus d’émotion en dégustation, optez pour l’impeccable, vibrant et bourré de vitalité Sancerre La Moussière d’Alphonse Mellot à 28,85 $ (033480). Le 2016 vient de débarquer sur nos tablettes, il y a à peine quelques semaines, et c’est un véritable petit bijou. Un sauvignon blanc doté d’une pureté, d’une tension, d’une fraîcheur et d’une précision exemplaires.

Un bon rosé à se mettre « sous la dent » ? Nous avons été fort séduits par la qualité du Charles & Charles Rosé de Charles Smith dans l’État de Washington à 16,60 $ (13189017). Texture caressante, agréable volume, délicats parfums... Tout ça sans sucre résiduel (moins de 3-4 grammes par litre).

Une bonne rasAde de Pinot

Pour ce qui est des choix de rouges, je ne suis pas là pour vous faire la morale, mais disons qu’un « gros rouge qui tache » à 25-30 degrés Celsius avec le soleil qui « plombe », ça aura peut-être moins sa place. Servez-vous plutôt une bonne rasade d’un délicat pinot noir bourguignon ou néo-zélandais, d’un déroutant blaufränkisch autrichien, d’un glissant gamay du Niagara ou du Beaujolais, d’un jeune et juteux sangiovese de Toscane ou d’un rassasiant et déstabilisant xinomavro de Grèce. Ceux-ci donneront le meilleur d’eux-mêmes à 15 degrés !

N’oubliez pas la crème solaire !

Le vin de la semaine

Servir avec des brochettes de bœuf, d’agneau ou de veau bien marinées et un riz aux champignons sauvages.

Un vin du sud de la France qui est encore cette année à mettre dans les rangs des plus satisfaisantes fioles de rouge à moins de 20 dollars. Coloré, parfumé, épicé, poivré... Vous craquerez pour ses envoûtants et enivrants parfums de garrigue (végétation sauvage que l’on retrouve énormément dans le midi de la France). Vous pourriez oublier la bouteille encore au moins 2-3 ans dans votre réserve personnelle.