Il a planifié ses funérailles écologiques

GRANBY | Avant de mourir, François Roy a tout planifié pour que sa mort ne nuise pas à l’environnement. Son corps a été dissous dans l’eau, utilisant ainsi 10 fois moins d’énergie, ses cendres sont allées dans des ballons et une urne biodégradables, alors que ses restes feront pousser un arbre.

François Roy est décédé le 19 avril à l’âge de 60 ans après avoir combattu le cancer du thymus (glande située derrière le sternum entre les poumons) pendant près de cinq ans.

Dès 2015, lorsqu’il a su que son cancer était incurable, cet installateur d’équipements agricoles de métier a commencé à tout prévoir pour que sa mort n’affecte pas l’avenir de ceux qui lui ont survécu.

Dans l’eau

Dès son décès, son corps a été dissous dans l’eau par l’aquamation, une technique beaucoup moins énergivore que la traditionnelle incinération par le feu.

Le corps est déposé dans un appareil qui se remplit d’eau à laquelle une solution alcaline est ajoutée. L’eau est ensuite chauffée pendant une douzaine d’heures. À la fin du processus, il ne reste que les cendres du défunt.

Par la suite, celles-ci ont été placées dans une urne biodégradable à 100 % composée de fibre de noix de coco, de tourbe compactée et de cellulose.

Elle a été mise en terre le 16 juin. On estime qu’elle sera entièrement biodégradée à la mi-juillet. Les cendres de M. Roy seront alors mélangées avec la terre du cimetière dans lequel on a planté un chêne. La veuve de M. Roy, Ginette Langevin, aime penser que son mari revivra dans cet arbre.

« Il voulait un chêne. Un chêne c’est fort, c’est un arbre solide. Je trouve ça tellement beau, cet arbre sera toujours là. On va le voir grandir. Ce n’est pas une pierre tombale sèche. C’est plus vivant, ça amène la vie », a dit émotivement Mme Langevin.

Depuis sa mise en terre, le 16 juin dernier, elle est allée voir le chêne chaque semaine et elle continuera à le regarder grandir.

Des cendres vers le ciel

Après les funérailles, des ballons ont été lancés dans le ciel. Chacun de ceux-ci contenait un peu de cendres du défunt. Les ballons biodégradables se poseront et les cendres de M. Roy seront alors un peu partout dans la nature.

« Il tenait à ce que ses cendres s’envolent dans l’univers. François disait que lorsqu’on meurt on retourne soit dans le ciel, soit dans le sol », a dit la femme de M. Roy.

Avec l’envolée de ballons et la mise en terre du chêne, ses cendres sont et dans le ciel et dans la terre. « Je trouve ça tellement important de respecter les choix des défunts. François a montré tellement d’amour pour sa famille, ses amis et je sais que jamais personne ne l’oubliera », a dit la femme qui a aimé son mari pendant 42 ans.

Une méthode de crémation beaucoup moins polluante

Chaque aquamation réalisée évite de rejeter 160 kg de CO2 dans l’air par rapport à l’incinération, soit l’équivalent d’un aller-retour entre Montréal et Calgary en voiture.

Le complexe Le Sieur de Granby, a été le premier complexe à pratiquer l’aquamation en 2015. Grâce à ce nouveau service, sa clientèle a doublé et ses préarrangements funéraires ont quadruplé.

Avant, Le Sieur pouvait avoir une centaine d’incinérations traditionnelles par année. Depuis 2015, 430 aquamations ont été réalisées. Le complexe reçoit des demandes d’un peu partout dans la province.

La clientèle choisit la crémation par l’eau à 99 % lorsqu’elle fait la comparaison avec la crémation par le feu.

« Le pourcentage restant, c’est qu’il y avait déjà un préarrangement et que la famille souhaite respecter le choix du défunt », a dit le propriétaire du complexe funéraire Le Sieur, Éric Le Sieur.

Écologique

Avant l’aquamation, peu de choix s’offraient aux gens qui voulaient prendre soin de l’environnement.

Hormis les cercueils biodégradables, il n’existait rien. Maintenant, en plus de l’aquamation, les urnes Bios viennent d’arriver sur le marché.

« Selon moi, l’urne biodégradable va avec l’aquamation. Il me semble que si tu es préoccupé par l’environnement, ça fait drôle de demander la crémation par le feu.

« C’est comme lorsque quelqu’un me dit que sa voiture est écologique. La mienne l’est, elle est électrique, l’autre ne fait que respecter les normes gouvernementales, mais pollue quand même », a imagé Éric Le Sieur.