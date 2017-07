Il faut faire l’amour avant un combat, dit une combattante MMA

Toutes les raisons sont bonnes direz-vous, mais attention, il y a une explication scientifique.

Rejointe par Page Six du New York Post, Mia Kang, une combattante MMA, affirme qu’il est recommandé d’avoir des rapports sexuels pour se préparer à un affrontement. «Quand une femme fait l’amour, son niveau de testostérone augmente, alors il est recommandé d’avoir le plus de sexe possible avant son combat», explique-t-elle.

Cependant, Kang indique qu’elle est célibataire et qu’elle «n’est pas toujours en train de rechercher cela activement». Elle ajoute que si elle perd parce qu’elle n’est pas bonne, c’est correct, mais si elle perd parce qu’elle est trop fatiguée, et bien là c’est une perte de temps.

La modèle du Sports Illustrated s’envole pour la Thaïlande. Elle s’y entrainera pour les trois prochaines semaines. Elle attend avec impatience son deuxième combat professionnel.