Il réclame 700 000$ à l’hôpital Chauveau et à un médecin

Un homme qui ne s’est jamais remis du décès de sa femme, il y a trois ans, poursuit l’hôpital Chauveau en alléguant qu’un de ses médecins a posé un mauvais diagnostic.

En mai 2014, Guy Langlois s’est présenté à l’hôpital Chauveau avec son épouse, Louise Gaudreau, où elle se serait plainte de douleurs à la poitrine en mentionnant que «son coeur n’allait pas bien».

La femme de 62 ans a alors été prise de nausées, et on lui a diagnostiqué une gastroentérite, peut-on lire dans le document présenté en cour par le demandeur. Une forte médication lui a été administrée, à la suite de quoi les symptômes ont diminué, est-il précisé.

Une semaine plus tard, elle décédait des suites d’un infarctus.

Le plaignant prétend que le docteur Gilles Caron a fait preuve de négligence, et le tient directement responsable, ainsi que le centre hospitalier, pour la mort de sa femme.

Elle « ne serait pas décédée »

«Si des examens immédiats et plus approfondis avaient été effectués, les demandeurs sont d’avis que madame Gaudreau n’aurait pas été retournée chez elle et qu’elle ne serait pas décédée», avance la poursuite.

Le personnel médical «aurait dû diagnostiquer prioritairement un problème d’ordre cardiaque en tout premier lieu», insiste-t-on.

Le veuf réclame un total de 703 000 $ à l’hôpital Chauveau et à son médecin, dont 600 000 $ pour des dommages punitifs et 3000 $ pour le remboursement des frais funéraires.