Les Chefs! sous pression

Le retour des Chefs ! à Radio-Canada ce lundi soir va sceller le destin des compétitions culinaires à la télévision qué­bécoise. Un succès d’au­dience pourrait relancer le genre. Un flop sonnera sa mort.

En entrevue au Journal, la directrice générale d’ICI Radio-Canada Télé, Dominique Chaloult, reconnaît que l’accueil qui sera réservé aux Chefs ! élucidera plusieurs questions restées en suspens depuis l’échec de plusieurs émissions de cuisine aux heures de grande écoute au cours des dernières années.

« C’est effectivement tout un test... Non seulement pour Radio-Canada, mais pour tous les autres diffuseurs, déclare Dominique Chaloult. Si Les Chefs ! n’attire pas assez de gens, on pourra conclure qu’ils sont tannés des formules de concours culinaires. »

Lassitude ?

Les piètres performances des plus récents « shows de bouffe » des chaînes généralistes dénotent effectivement une certaine lassitude du public envers ce type de programmes. En 2015, V et Radio-Canada ont respectivement débranché Ma mère cuisine mieux que la tienne (447 000 téléspectateurs) et Un chef à l’oreille (358 000) après une seule saison. L’automne dernier, TVA a fait de même avec La relève (535 000) malgré une suite déjà en chantier.

Pour ce qui est du Combat des villes (473 000) de Sébastien Benoît et Bianca Gervais, qui n’a duré qu’un été, Dominique Chaloult refuse de parler de raté.

« C’était une bonne émission, mais les gens nous écrivaient pour qu’on ramène Les Chefs !. C’était une demande incessante. En tant que diffuseur public, on voulait leur donner ce qu’ils réclamaient. »

Confiance malgré tout

Bien qu’un nuage d’incertitude plane au-dessus des Chefs !, Dominique Chaloult croit beaucoup aux chances de succès du rendez-vous.

« Mais les attentes doivent être réalistes. Les critères sont différents d’il y a trois ou quatre ans. La fragmentation du marché a changé la donne. Les cotes d’écoute sont beaucoup moins hautes, particulièrement du côté des variétés. Ça n’a plus rien à voir avec avant. Si Les Chefs ! ne fait pas un million, je ne vais pas considérer que ça n’a pas marché. »

Une pieuvre « cotonneuse »

Après avoir regardé la première des Chefs !, on comprend pourquoi Dominique Chaloult affiche une telle confiance. Le retour du quintette quasi original composé de Daniel Vézina, Pasquale Vari, Normand Laprise, Jean-Luc Boulay et Élyse Marquis (qui a succédé à Julie Bélanger après trois saisons) a quelque chose de rassurant... et de réjouissant. On aime entendre les juges critiquer les plats des participants de façon imagée. À un certain point, Normand Laprise parle même d’une pieuvre « cotonneuse ». Faut le faire !

Le casting des aspirants-chefs semble avoir été bien mené. Cette septième saison nous sert une brigade diversifiée et talentueuse qui sait s’exprimer. Quant au montage, il est juste assez nerveux pour créer un suspense pas trop difficile à digérer.

ICI Radio-Canada Télé présente Les Chefs ! le lundi à 20 h.