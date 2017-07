Les incontournables de la semaine

1. Le grand retour : Men Without Hats

Photo d’archives, Agence QMI

Les plus vieux se souviennent de ce groupe mythique qui a laissé sa marque dans la musique new-wave au Canada et même dans le monde. Men Without Hats s’arrêtera pour deux soirs dans la région la semaine prochaine. Ils seront le 5 juil­let à la salle Le Météore de Dolbeau-Mistassini et le 6 juillet à la Zone portuaire. Formée en 1977, issue du milieu punk de Montréal, la formation d’Ivan Doroschuk a conquis la planète avec des succès aux mélodies simples et entraînantes, telles Safety Dance et Pop Goes the World. Ces spectacles promettent d’être mémorables pour les nostalgiques des années 1980.

2. L’aubaine : La Noce

Photo d’archives, Agence QMI

La Noce arrive au Vieux-Port de Chicoutimi avec une programmation diversifiée d’une très grande qualité. Ce festival d’un jour propose un beau mélange de talents locaux (Mordicus, Joël Martel, Le Gros groupe) et de musiciens émergents (Philippe Brach, VioleTT Pi, Gazoline). C’est l’occasion de voir sur une même scène des artistes de tous les horizons. L’événement aura lieu samedi prochain à la Zone portuaire. À seulement 20 $ le billet, c’est une aubaine qu’il faut saisir. Pour les intéressés, un célébrant sera sur le site et les spectateurs pourront se marier pour 10 $...

3. Le spectacle à revoir : La fabuleuse histoire d’un royaume

Plus besoin de présenter cet événement : La fabuleuse histoire d’un royaume célèbre cette année son trentième anniversaire. Le spectacle, qui met en scène 150 comédiens bénévoles, propose un déploiement scénique qui n’a pas d’égal dans la région. Avec des chevaux sur scène, du feu, un déluge et des coups de canon, La fabuleuse a fait la renommée de la région à l’extérieur de ses frontières. À partir du 7 juillet, les spectateurs pourront assister à la naissance du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le spectacle a lieu tout l’été au Théâtre du Palais municipal de La Baie. Il y aura une vingtaine de représentations.

4. Le théâtre d’été : Le système Ribadier

La Pulperie présente cet été une pièce de théâtre que l’on présente comme férocement amusante et tordue. Elle raconte les aventures de Ribadier, le second mari d’Angèle, veuve de sieur Robineau. Dans la tradition la plus pure du théâtre d’été s’ensuit une suite d’événement où se mêlent jalousie, paranoïa et tromperie. La pièce, une production du Théâtre 100 masques, a été mise en scène par Dario Larouche. Elle met en vedette les comédiens bien connus dans la région Patrick Simard, Mélanie Potvin, Éric Chalifour, Gervais Arcand et Pierre Tremblay. Les billets coûtent 23 $, le spectacle commence le 5 juillet et a lieu tous les mardis et mercredis de l’été.