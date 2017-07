Nolan Becker est humain, après tout

Les Capitales de Québec tentaient d’égaler la série de quatre matchs les opposant aux Miners de Sussex County dimanche après-midi, au Skylands Park. Surprise, c’est la relève qui a flanché en fin de ce quatrième match, Nolan Becker de surcroît, en route pour une défaite de 8-7.

Le Cubain Yurisbel Gracial a d’abord épaté la galerie dans la poussée de quatre points de Québec en cinquième manche. Avec Yordan Manduley et Lachlan Fontaine sur les sentiers, il a frappé une véritable bombe, frappe sur laquelle il n’y a eu aucun doute pour quiconque regardait la partie sur place ou sur le web.

D’ailleurs, Gracial a terminé sa journée de travail avec deux coups sûrs et quatre points produits.

Quelques instants plus tard, James McOwen ajoutait un quatrième point à la récolte des visiteurs en cinquième manche à l’aide d’un ballon-sacrifice, qui a ramené Jordan Lennerton à la maison.

De 4-2 au début de la manche, c’était alors 6-4 pour les visiteurs.

Les deux équipes se sont ensuite échangées un point avant que Sussex n’en inscrive trois contre la relève, dont un contre Becker, qui n’avait rien donné aux adversaires depuis le début de la saison.

«On ne sentait pas qu’il se mettait de la pression, mais le gars n’est pas fou. Il savait qu’il n’avait rien donné cette année !», a expliqué le gérant Jean-Philippe Roy après la partie.

Le point donné par Becker n’a pas été mérité à sa fiche, mais l’artilleur a tout de même hérité de la défaite.

Sams absent

Andrew Elliot a hérité d’un deuxième départ en trois jours. Il faut toutefois savoir qu’Elliot n’avait lancé qu'une manche et un tiers vendredi avant qu’un déluge de pluie force un long délai, trop long pour qu’il ait pu revenir sans risquer de se blesser.

Il n’a pas fait long feu dimanche non plus, lançant trois manches et deux tiers au cours desquelles il a donné quatre points, tous mérités.

«On savait qu’on aurait un comité de lanceurs aujourd’hui. Elliot devait nous en donner une, deux ou trois, il a finalement donné quatre manches», a expliqué Roy, ajoutant que l’offensive savait qu’elle «devait donner des points», ce qu’elle a fait.

«Somme toute, c’est une défaite, mais je suis plutôt satisfait», a insisté le gérant.

En vitesse

Kalian Sams, a raté le match, malade.

Philippe Aumont devrait être le partant des Champions d’Ottawa mardi soir au Stade municipal. À sa dernière présence sur la butte la semaine dernière, l’ancien choix de première ronde du baseball majeur a lancé un match sans point ni coup sûr.