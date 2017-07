Orages dans le ciel d’Europe

WASHINGTON | Ces temps-ci, toutes les tempêtes semblent prendre leurs origines de notre côté de l’Atlantique. Les vents d’ouest vont déferler encore une fois cette semaine sur l’Europe, alors que le président Trump y débarque pour participer au sommet du G20 à Hambourg, en Allemagne.

Il y aura notamment son premier face à face avec le président russe Vladimir Poutine, un homme pour lequel il a longtemps exprimé son admiration. Il s’arrêtera toutefois d’abord, en milieu de semaine, en Pologne pour ce qui est annoncé – one more time – comme une visite historique. Photo AFP Donald Trump prendra part au « sommet des Trois mers », réunissant une douzaine de dirigeants de pays bordant les mers Baltique, Noire et Adriatique. Organisée par la Pologne, la conférence doit mettre l’accent sur le développement des infrastructures et la sécurité énergétique : on semblerait lire le programme politique du président américain.

UN FLIRT AMÉRICANO-POLONAIS

Il est clair que Washington sous Donald Trump et Varsovie sous le président Andrzej Duda partagent des affinités que tout le monde, en Europe en particulier, n’approuve pas. La Pologne s’est révélé un des critiques les plus tonitruants de la politique migratoire européenne : en d’autres termes, les réfugiés et les migrants, gardez-les chez vous !

Le gouvernement polonais, souvent dénoncé pour des écarts autoritaires, a par ailleurs fait peu d’effort pour s’attaquer au réchauffement climatique et montré un respect mitigé pour les institutions internationales : bref, du Trump tout craché !

Et ceux qui espéraient que l’actuel président américain, comme ses prédécesseurs, se fasse le défenseur de la liberté d’expression et de la liberté de presse malmenées par le parti du Droit et de la Justice au pouvoir là-bas vont devoir se faire une raison : ce n’est pas dans l’air.

LA POLOGNE, NOUVELLE PUISSANCE

Préparant les journalistes jeudi à la Maison-Blanche avant ce voyage du président, un de ses principaux conseillers, H.R. McMaster, n’avait que des propos louangeurs pour la Pologne : « Un de nos meilleurs alliés... sur la ligne de front quant aux menaces venant de l’est » (la Russie, sans le dire), « un partenaire dans nos missions de combat en Afghanistan et en Irak » et, précieux pour Donald Trump, « un membre de l’OTAN qui respecte et même dépasse l’engagement de consacrer 2 % de son PIB à la défense ». Photo AFP À l’image des grands discours symboliques de Barack Obama, Donald Trump va s’adresser au peuple polonais sur la place Krasiński, au cœur de l’insurrection de la capitale polonaise contre l’occupation nazie en 1944. Ce sera l’occasion pour le président américain de vanter le courage des Polonais et de saluer « l’émergence de la Pologne comme puissance européenne ».

À Bruxelles, Paris et Berlin, on grimace en entendant les intentions du président Trump. Le gouvernement polonais, entre les mains du parti du Droit et de la Justice, joue les trouble-fête et alimente un mécontentement grandissant des anciens pays communistes d’Europe de l’Est, jeunes membres de l’Union européenne, à l’égard des pays fondateurs.

L’excuse par excellence que la Maison-Blanche nous sert pour justifier les propos et le comportement déconcertants de Donald Trump, c’est qu’il est le perturbateur-en-chef, qu’il est là pour secouer les choses. Surveillez bien le président américain ces prochains jours à Varsovie : juste pour exaspérer les bonzes de l’UE, il pourrait bien leur servir, à sa façon, un « Vive la Pologne libre ! ».

LA Pologne, PUISSANCE EN DEVENIR