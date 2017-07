Orloge Simard sur les plus grandes scènes du Québec

Ils ont fait leurs premiers pas dans les médias quand des spectateurs outrés par leurs paroles vulgaires les ont chassés d’un festival à Sainte-Rose-du-Nord. Aujourd’hui, Orloge Simard quitte les frontières de La Baie et même de la région pour jouer sur les plus grandes scènes du Québec.

«Le monde accroche beaucoup sur les 3-4 chansons qui sont assez heavy, mais on n’est pas si pires que ça», raconte Olivier Simard, chanteur du groupe et parolier.

«On essaie de garder un équilibre entre les chansons plus grasses et les autres», précise celui qui joue de la batterie, Maxime Bouchard.

Dans une tradition purement québécoise, Orloge Simard s’inscrit dans la lignée des chansonniers comme Plume Latraverse et Mononc’ Serge. La vulgarité et l’apparente simplicité des thèmes abordés dans leur musique cachent des chansons plus profondes et songées.

Musicalement, les Baieriverains aiment bien mélanger les styles. «Notre musique entre dans la catégorie du rock ‘n’ roll. On peut lorgner vers le groove, vers le funk, et des fois vers le folk», précisent les membres du groupe. Résumons : «C’est du rock francophone régionaliste d’Amérique du Nord québécois.»

En dehors de la question des styles, la musique d’Orloge Simard est une expérience qui mêle théâtre, arts visuels et chansons. «C’est difficile de résumer. C’est une attitude, c’est bien des affaires. On voit ça comme un projet global qui dépasse les styles», rajoute Olivier Simard.

Reconnaissance

L’histoire derrière le groupe est classique. «On est des amis de longue date. On s’est connus au secondaire, on a commencé à jouer ensemble quand on était à l’université», raconte Olivier Simard.

Reconnue dans la région, la bande de musiciens autodidactes commence à avoir du succès et à jouer sur les plus grosses scènes du Québec. Cet été, parmi une foule de spectacles, le groupe a participé aux Francofolies de Montréal, en juin, et sera du Festival d’été de Québec la fin de semaine prochaine.

Seraient-ils plus organisés? «Il y a du monde qui nous organise», lance à la blague Andy Ellefsen, claviériste et concepteur de la pochette du dernier disque.

Pas encore mature

Mais n’allez pas dire que le groupe Orloge Simard est plus sage. Le Journal ne peut retranscrire tout ce qui s’est raconté en entrevue.

Malgré cette nonchalance et l’évident plaisir que la bande d’amis qui compose le groupe a à jouer ensemble, la reconnaissance grand public arrive pour Orloge Simard.

Deuxième disque

Leur deuxième disque, Beuvez toujours ne meurez jamais, démontre cette évolution. Le titre, puisé dans le répertoire classique de Rabelais, évoque le deuxième degré présent dans la musique d’Orloge Simard.

«C’est plus abouti, raconte le bassiste, Guillaume Bouchard. On voulait que chaque toune soit cool, on a ajouté des instruments pour ça. C’est plus évolué musicalement, on est rendus habitués de jouer ensemble. Quand t’écoutes le disque, ça s’entend.»