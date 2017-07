Pas fini avec la pluie

Même si on espérait en avoir fini avec les averses et le temps gris, le scénario risque fort de se répéter vers la fin de la semaine, selon Environnement Canada.

Pendant que tout le monde se demande c’est pour quand l’été, Environnement Canada annonce un tout petit répit de pluie de mardi à jeudi, malheureusement la pluie va revenir à temps pour le début du Festival d’été. «Il pourrait y avoir encore de bonnes précipitations pour la fin de semaine. Ça devrait commencer jeudi en fin de journée, ou au cours de la nuit», mentionne Bruno Marquis, météorologue chez Environnement Canada.

Les festivaliers pourraient donc devoir patienter jusqu’à dimanche avant de voir le retour du soleil. «Pour vendredi et samedi, c’est certain qu’il est encore très tôt, mais probablement que ce sera moche, mais heureusement, le système ne semble pas vouloir se cramponner et devrait faire place au soleil dimanche», indique-t-il.

Du soleil... au bout du tunnel

D’ici là, les journées de mardi et mercredi devraient au moins nous donner un avant-goût de l’été qui tarde à venir, avec des températures oscillant entre 25°C et 27°C. «Mercredi, c’est la journée pour réserver au parc aquatique!» lance le météorologue, en parlant d’une rare journée ensoleillée, sans «humidex important».

L’été bientôt?

La tant attendue saison chaude nous fera encore languir quelque jours, alors que ce n’est pas avant la semaine du 9 juillet que le beau temps devrait s’installer, selon Environnement Canada. «Dans les prévisions à long terme, ça semble vouloir aller vers des températures de saison, soit autour de 24°C ou 25°C, même si les nuits vont rester quand même fraiches», indique M. Marquis, précisant qu’aucune canicule n’est à l’horizon.