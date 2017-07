Les célébrations du 3 juillet, à Québec, prennent une nouvelle dimension alors qu’elles coïncident cette année avec deux autres anniversaires marquants.

L’arrivée, il y a 400 ans cette année, du premier couple de colons en Nouvelle-France colore les nombreuses activités qui se comptent par dizaines pour souligner la fondation de Québec par Samuel de Champlain, de quoi combler les familles et les amateurs d’histoire.

À cela s’ajoutent les 150 ans du Canada, qui ont incité le gouvernement fédéral à financer l’œuvre monumentale Codex populi, aux abords de l’hôtel de ville de Québec.

Moment marquant de l’histoire de la Nouvelle-France et du Québec, la venue de Louis Hébert et de Marie Rollet à l’été 1617, avec leurs trois enfants, sera soulignée au parc Montmorency, dans le Vieux-Québec, où le couple a cultivé la terre pour la première fois.

La généalogie à l’honneur

Cette commémoration a inspiré à la Ville de Québec le thème de la généalogie, explique Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif responsable de la culture. « On sait que la généalogie est très populaire. [...] On s’est dit que ce serait bien de faire déborder cette thématique des familles souches à d’autres niveaux », dit-elle.

Des visites guidées seront offertes dès 13 h à l’hôtel de ville. Elles permettront d’en savoir plus non seulement sur les lieux, mais également sur les familles fondatrices de chacun des arrondissements de Québec.

À l’extérieur, dans les jardins, un spectacle inédit conçu par La Roche-Francœur évoquera la traversée des Européens vers la Nouvelle-France. « On a eu des prestations plus musicales par le passé, mais cette année, c’est vraiment un spectacle qui mêle théâtre, danse et pantomime, créé pour l’occasion », mentionne Mme Lemieux.

Sensiblement le même budget

Malgré ces ajouts, le budget de la fête reste sensiblement le même que les années précédentes, indique l’élue.

Plusieurs institutions muséales et religieuses du cœur historique de la ville présenteront à leur tour des visites où il sera question de généalogie et d’histoire.

Au-delà du Vieux-Québec, les festivités gagneront également les autres quartiers, comme Saint-Roch, où sera dévoilée en fin d’après-midi la place éphémère Jacques-Cartier, près de la bibliothèque Gabrielle-Roy.

De nombreuses festivités

Secteur de l’hôtel de ville

Activités protocolaires (10 h à 13 h)

Spectacle Eaux fortes, la traversée d’une vie (12 h 30 à 19 h)

Visites de l’hôtel de ville (13 h à 19 h)

Circuit patrimonial (13 h à 17 h)

Inauguration de l’œuvre Codex populi et atelier de création (14 h à 19 h)

Secteur du SPOT à l’Îlot des Palais

Visite gratuite de l’exposition intérieure permanente Révélations (10 h à 18 h) et de l’exposition extérieure Artéfact Urbain (11 h et 17 h)

Spectacle de marionnettes du théâtre de Guignol (11 h et 17 h)

Secteur du parc Montmorency

Commémoration du 400e anniversaire de l’arrivée de Louis Hébert et de Marie Rollet (12 h 30 à 19 h)

Ailleurs en ville

Inauguration de la place éphémère Jacques-Cartier (17 h)

Programmation spéciale

Un énorme bijou en cadeau

C’est lundi qu’est inaugurée l’œuvre Codex populi de l’artis­te Ludovic Boney, un cadeau de 500 000 $ du gouvernement fédéral afin de rendre hommage à la Conférence de Québec de 1864, qui a mené à la création de la Confédération.

L’impressionnante structure a été installée dans les derniers jours sur la façade nord de l’hôtel de ville de Québec qui donne sur la côte de la Fabrique, où elle ne manquera pas d’être photographiée par les citoyens et les nombreux touristes.

« Elle s’intègre bien dans l’environnement de l’hôtel de ville. C’est un bâtiment qui est assez gros, donc ça prenait une œuvre qui allait marquer le lieu et qui allait bien s’intégrer », expose Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif responsable de la culture.

23 mètres de hauteur

La sculpture s’élève jusqu’à 23 mètres dans les airs et comprend quelque 9500 crochets en aluminium représentant les perles de multiples colliers géants qui se déplacent sous l’effet du vent.

« C’est aussi un beau clin d’œil à la communauté autochtone, car ça fait référence aux colliers qui étaient créés par les Autochtones à l’époque et qui étaient donnés en cadeau aux gens qu’ils rencontraient », souligne Mme Lemieux.

Quant au caractère imposant de l’œuvre, il entre bien dans les cordes de l’artiste, Ludovic Boney, qui a aussi signé la sculpture de la cour intérieu­re du pavillon Pierre-Lassonde au Musée national des beaux-arts du Québec. « Je travaille beaucoup avec la notion esthésique, soit des émotions suscitées par le beau et par l’ampleur », précise-t-il.