«Tout peut arriver»

Elle n’avait que trois ans quand elle a commencé à écouter les chansons de Melissa Etheridge, son enfance ayant été bercée par les pièces de l’album Brave and Crazy. Et aujourd’hui, Joss Stone s’apprête à partager la même scène que son idole de jeunesse. « C’est complètement surréel, darling », souffle la chanteuse britannique.

« No Souvenirs, You Can Sleep While I Drive... j’ai dû écouter ces chansons des milliers de fois en grandissant », poursuit Joss Stone au bout du fil.