Un grand cru pour le tennis canadien

WIMBLEDON Le tennis canadien se porte très bien, au point qu’ils seront six à représenter le pays à la 131e édition du tournoi de Wimbledon qui commence aujour­d’hui sur ce site mythique, dans la banlieue de Londres.

En 2014, c’est une toute jeune Eugenie Bouchard qui atteignait la finale avant de s’incliner face à une Petra Kvitova impitoyable, tandis que, l’an dernier, ce fut au tour de Milos Raonic de faire vibrer les amateurs de tennis du Canada avant de voir ses espoirs de remporter un premier tournoi du Grand Chelem être anéantis par un Andy Murray impérial.

Raonic et Bouchard seront accompagnés cette semaine sur le gazon londonien par leurs compatriotes Vasek Pospisil, Denis Shapovalov, Françoise Abanda et Bianca Andreescu.

Shapovalov (18 ans), champion junior l’an dernier à Wimbledon, a obtenu un laissez-passer de la part des organisateurs, tandis qu’Abanda (20 ans) et Andreescu (17 ans) ont obtenu leur place en franchissant avec succès l’étape des qualifications.

De quoi être fiers

Avec six Canadiens dans le tableau principal à Wimbledon, les dirigeants de Tennis Canada ont de quoi se bomber le torse. Ça s’était aussi produit en 2014.

« Cela démontre une fois de plus la qualité de notre programme de développement, a confié Eugène Lapierre, directeur du tournoi de la Coupe Rogers. Ils sont rares, les pays qui comptent sur un plus grand nombre de joueurs que le Canada à un tournoi du Grand Chelem.

« Et il faut souligner que deux de nos représentants sont toujours d’âge junior, sans oublier que Félix Auger-Aliassime se joindra bientôt au groupe. L’avenir est donc radieux pour le tennis canadien. »

Les confrontations de nos canadiens

Sans plus tarder, jetons un coup d’œil sur les matchs qui attendent nos Canadiens et Canadiennes au premier tour :

Milos Raonic (7e au classement de l’ATP) c. Jan-Lennard Struff (50e)

Finaliste l’an dernier à Wimbledon, Raonic aura de gros points (1200) à défendre au classement. Il s’est incliné au premier tour du récent tournoi de Queen’s devant un joueur classé au 696e rang, Thanasi Kokkinakis, et il est à espérer pour lui qu’il s’agissait d’un accident de parcours et non d’un signal d’alarme. Struff est un joueur doté d’un puissant service comme Raonic et ça devrait donner lieu à un match serré demain. Raonic n’aura pas un parcours facile à Wimbledon puisqu’il pourrait croiser sur son chemin le jeune Alexander Zverev en huitième de finale et Roger Federer, détenteur de sept titres à Wimbledon, en quart de finale. Toute une commande attend Milos s’il tient à revivre les émotions fortes de l’an dernier. « Je crois que je suis un meilleur joueur que je l’étais il y a un an, dit Raonic. Si je peux mettre tous les morceaux à la bonne place, je devrais être en mesure de connaître un bon tournoi. »

Eugenie Bouchard (61e au classement de la WTA) c. Carla Suarez-Navarro (26e)

Eugenie présente une fiche décevante de 11 victoires et 12 défaites cette année, mais elle aime jouer sur le gazon londonien. Peut-elle nous réserver une surprise dans ce tableau qui est très ouvert du côté féminin ? La finaliste de 2014 à Wimbledon a montré des signes encourageants lors du tournoi sur terre battue de Madrid avant de se blesser à la cheville droite. Eugenie a perdu deux de ses trois affrontements en carrière contre la petite mais tenace Carla Suarez-Navarro, qu’elle affrontera aujourd’hui. Bouchard a été éliminée par Dominika Cibulkova au troisième tour en 2016 à Wimbledon. « Je suis toujours enthousiaste et impatiente à l’idée de jouer sur le gazon de Wimbledon, souligne Bouchard. J’aime tout ici. La verdure, le fait qu’on porte du blanc. C’est un tournoi unique en son genre et je sais que je peux faire bonne figure, même si ma préparation n’est pas idéale en raison de cette blessure que j’ai subie il y a quelques semaines. Je dois d’ailleurs continuer de protéger ma cheville lorsque je joue. »

Vasek Pospisil (75e) c. Dominic Thiem (8e)

Pospisil a déjà obtenu du succès sur le gazon du All England Club, ayant atteint la ronde des quarts de finale en 2015. Il a grimpé les échelons dans le classement cette année, mais il va devoir croiser le fer demain face à l’excellent Autrichien Dominic Thiem. Ce ne sera pas facile pour Pospisil.

Bianca Andreescu (187e) c. Kristina Kucova (105e)

Andreescu, une Ontarienne qui vient tout juste d’avoir 17 ans, a causé une belle surprise en se qualifiant pour le tableau principal. Elle ne souffre d’aucun complexe et elle n’a aucune pression sur les épaules.

Françoise Abanda (140e) c. Kurumi Nara (90e)

La Québécoise joue le meilleur tennis de sa carrière depuis qu’elle a rebâti sa confiance avec des victoires en Fed Cup et à Roland-Garros, et elle se retrouve dans le tableau principal du tournoi de Wimble­don pour la toute première fois. On lui accorde de bonnes chances de surprendre l’expérimentée Japonaise au premier tour. « Françoise a amélioré plusieurs aspects de jeu et le gazon convient très bien à son style », souligne l’entraîneur national Sylvain Bruneau.

Denis Shapovalov (164e) c. Jerzy Janowicz (141e)

Shapovalov, qui a remporté les honneurs du tournoi junior de Wimbledon l’an dernier, est bourré de talent et plusieurs le croient capable de battre Janowicz, un joueur qui s’est déjà élevé jusqu’au 14e rang mondial. Shapovalov a d’ailleurs vaincu Janowicz l’hiver dernier au Mexique. Il est assurément à surveiller, ce jeune homme. « C’est un bon choix pour causer des surprises à ce tournoi », écrivait d’ailleurs l’ancienne vedette John Lloyd dans le Sunday Mail.

Wimbledon en chiffres

►1,8

Bourse en millions de dollars que touchent les perdants en finale des simples masculin et féminin.

Photo Fotolia

►3,7

Bourse en millions de dollars canadiens qui est remise au gagnant du tournoi en simple. La gagnante touche le même montant.

►7

Nombre de victoires de Roger Federer à Wimbledon, un record qu’il partage avec Pete Sampras et William Renshaw, un champion amateur qui jouait au 19e siècle.

Photo AFP

►8

Hauteur du gazon en millimètres.

►9

Marque déte­nue par Martina Navratilova pour le plus grand nombre de victoires en simple à ce tournoi.

Photo AFP

►10

Nombre de minutes nécessaires pour refermer le toit sur le court central.

Photo AFP

►16

Martina Hingis est devenue, en 1997, la plus jeune joueuse de l’ère moderne à gagner le titre en simple. Elle avait alors 16 ans.

Photo courtoisie

►17

Âge qu’avait Boris Becker lorsqu’il a remporté le tournoi en simple en 1985. Il est toujours le plus jeune joueur à avoir réalisé l’exploit dans l’ère moderne à Wimbledon.

Photo courtoisie

►17

Nombre d’hectares du complexe de Wimbledon.

►19

Nombre de courts en gazon au All England Lawn Tennis Club.

►22

Nombre de terrains de pratique.

►31

Âge qu’avait Arthur Ashe lorsqu’il a remporté les honneurs de la finale masculine en simple en 1975, devenant ainsi le joueur le plus âgé de l’ère moderne à gagner le tournoi.

Photo d'archives

►34

Serena Williams avait 34 ans en 2016 lorsqu’elle a remporté le tournoi de Wimbledon, devenant ainsi la joueuse la plus âgée de l’ère moderne à triompher.

Photo AFP

►53,3

Millions de dollars canadiens remis en bourses aux participants.

►131

Nombre de tournois présentés à Wimbledon depuis le tout premier en 1877. Il s’agit du plus vieux tournoi de tennis du monde. Les professionnels sont invités à y participer depuis 1968.

Photo AFP

►212

Plus grand nombre d’as ayant été réussis durant un tournoi, soit par Goran Ivanisevic en 2001.

Photo AFP

►250

Nombre de jeunes garçons et filles embauchés pour ramasser les balles.

►238

Service le plus rapide de l’histoire (en km/h) qui a été réussi durant le tournoi, soit par l’Américain Taylor Dent en 2010.

Photo courtoisie

►674

Nombre de matchs disputés durant le tournoi.

►3250

Nombre de représentants des médias accrédités pour couvrir le tournoi cette année.

►5031$

Prix demandé sur divers sites de revente pour un bon billet permettant d’assister à la finale masculine le 16 juillet.

►14 979

Nombre de sièges sur le court central.

►15 000

Nombre de bouteilles d’eau remises aux joueurs et joueuses.

►27 700

Nombre de kilos de fraises vendus pendant le tournoi chaque année.

►54 250

Nombre de balles de couleur jaune utilisées à Wimbledon.

►90 000

Nombre de pintes de bière servies durant le tournoi.

►300 000

Nombre de tasses de thé et de café servies sur le site.

►493 928

Nombre de spectateurs qui ont assisté au tournoi l’an dernier.

►511043

Record d’assistance enregistré lors de l’édition 2009.

►11 h 05

Durée en heures du plus long match de l’histoire ayant opposé en 2010 John Isner et Nicolas Mahut. Une rencontre qui s’est prolongée durant trois jours en raison des intempéries. Isner a remporté la dernière manche 70-68 en 8 h 11 min.