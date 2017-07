Une enzyme qui fait grossir

Une étude montre que l’activation d’une seule enzyme, associée à la baisse du métabolisme de base, contribue à la prise de poids qui accompagne le vieillissement.

Entre l’âge de 20 et 50 ans, il est courant que le poids corporel d’une personne augmente d’une dizaine de kilos et même parfois beaucoup plus. Cette prise de poids est problématique, car elle augmente considérablement le risque de développer plusieurs maladies chroniques et diminue par conséquent l’espérance de vie. Une étude réalisée auprès de 225 072 personnes a récemment montré que celles qui atteignaient un indice de masse corporel élevé (IMC supérieur à 25) au cours de leur vie avaient un risque accru de mourir prématurément, comparativement à celles qui demeuraient minces(1). Cette réduction de la longévité est une conséquence directe des méfaits de l’excès de graisse sur le corps humain, avec notamment la création d’un climat d’inflammation chronique qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de plusieurs types de cancers. Donc, même s’il est considéré comme normal selon les critères de notre société, l’excédent de poids qui accompagne le vieillissement représente plutôt un réel état pathologique associé à plusieurs problèmes de santé.

​Muscles moins performants

Cette accumulation de kilos durant le vieillissement est généralement perçue comme un ­problème énergétique, c’est-à-dire que ­l’efficacité du métabolisme ­diminue avec l’âge, ce qui se ­traduit par une moins grande dépense d’énergie et une ­diminution de la résistance à ­l’exercice. Lorsque le nombre de calories ­apportées par ­l’alimentation demeure constant (ce qui est souvent le cas), la ­réduction des dépenses ­énergétiques fait donc en sorte que ­l’excédent d’énergie est stocké sous forme de graisse.

Selon une étude récemment parue dans Cell Metabolism, cette diminution de la performance du métabolisme avec l’âge serait causée par des changements biochimiques au niveau des cellules musculaires(2). En utilisant différents systèmes modèles complexes, des chercheurs du NIH américain ont en effet observé que le vieillissement était associé à une hausse importante des niveaux d’une enzyme appelée DNA-PK, pour ce qui est des muscles. Alors qu’on croyait que le rôle de cette enzyme se limitait à réparer les cassures moléculaires qui surviennent spontanément dans l’ADN, les scientifiques ont observé que cette enzyme pouvait également influencer le métabolisme en diminuant la capacité des mitochondries des cellules musculaires à produire de l’énergie. Puisque les muscles jouent un rôle capital dans le maintien de l’équilibre de la glycémie, cet effet provoque donc des perturbations métaboliques dans tout le corps.

L’augmentation de la DNA-PK musculaire semble grandement contribuer à la prise de poids qui accompagne le vieillissement, car l’administration d’une molécule inhibitrice qui bloque l’activité de cette enzyme a permis de diminuer de 40 % l’augmentation du poids corporel et d’améliorer la condition physique des animaux testés. Selon les savants auteurs de cette publication, ces résultats soulèvent l’intéressante possibilité que des agents pharmacologiques capables de bloquer spécifiquement cette enzyme puissent permettre de limiter l’accumulation de graisse en vieillissant et ainsi limiter les dégâts causés par l’excès de poids.

​Manger moins, bouger plus

Même s’il est peu probable qu’une intervention pharmacologique de ce type voie le jour à moyen terme, cela ne signifie pas que nous sommes condamnés à prendre du poids en vieillissant. Dans un autre volet de l’étude, les auteurs ont en effet noté qu’une diminution de 30 % de l’apport calorique, de même que l’exercice aérobique régulier, diminuait considérablement l’activité de la DNA-PK et pourraient donc contrecarrer la baisse du métabolisme causée par cette enzyme. Ceci est en accord avec de nombreuses études qui montrent que la restriction calorique et l’aptitude aérobique maximale (la quantité maximale d’oxygène qu’une personne peut consommer lors d’un effort) représentent deux paramètres associés à une diminution du risque de l’ensemble des maladies chroniques et à une plus longue espérance de vie. Malgré la complexité des mécanismes responsables du ralentissement du métabolisme au cours du vieillissement, le message à retenir demeure donc fort simple : pour demeurer mince et en santé, il faut simplement manger moins et bouger plus !

​​(1) Yu E et coll. Weight history and all-cause and cause-specific mortality in three prospective cohort studies. Ann. Intern. Med. 2017; 166: 613-620. ​​(2) Park SJ et coll. DNA-PK promotes the mitochondrial, metabolic, and physical decline that occurs during aging. Cell Metab. 2017; 25: 1135-1146.e7.