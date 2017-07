Une journée en demi-teinte

Disons-le franchement. La journée d’hier, qui marquait l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale, a été un peu décevante.

Avec ce qui est arrivé l’an dernier, où l’on a offert de nombreux contrats de fous, notamment à Andrew Ladd chez les Islanders et à David Backes chez les Bruins, qui se sont avérés des flops monumentaux, ça a freiné les ardeurs des directeurs généraux.

Chez le Canadien, pas de doute pour moi que Karl Alzner a été choyé. Il est clair que les Capitals de Washington ne lui auraient pas donné l’argent que le Canadien lui a versé.

Le Canadien avait toutefois un trou béant en défensive et il se devait de le combler.

Mais il ne faut pas s’attendre à ce que Alzner soit capable de prendre des bouchées et des minutes de qualité comme Markov, dans le cas où ce dernier ne reviendrait pas à Montréal.

Alzner est un arrière à caractère défensif, qui bloque des lancers et qui sera utile en désavantage numérique. On peut le comparer au style de Benn. Une chose est certaine, il n’est pas robuste comme peut l’être Alexei Emelin.

Markov et Radulov, quel avenir ?

Bien sûr, on a tous hâte de connaître le dénouement dans les dossiers de Radulov et Markov. Le CH est-il prêt à donner un contrat de deux ans à Markov comme il le souhaite ? Les demandes du défenseur sont-elles exorbitantes ? Et il serait intéressant de savoir si d’autres équipes sont intéressées par ses services.

Pour Radulov, cela me surprendrait énormément que le Tricolore lui propose plus de quatre ans. D’ailleurs, les Rangers de New York ont probablement fait la meilleure acquisition de la journée en Kevin Shattenkirk et on parle d’une entente de quatre ans.

Avec les contrats garantis, il est normal que Marc Bergevin ne veuille pas s’aventurer trop loin dans le cas de l’attaquant russe.

Les demandes de Radulov sont certes exagérées. L’an dernier, autant Bergevin que lui ont joué au poker en y allant d’un contrat d’un an. On peut dire aujourd’hui que Radulov a remporté le pari puisqu’il a le gros bout du bâton pour demander des conditions plus avantageuses. Mais Bergevin ne pourra pas aller si loin en termes d’argent et d’années.

Des dépenses pour le Rocket

Le Canadien a aussi fait l’acquisition de quatre autres joueurs, soit Joe Morrow, Peter Holland, Byron Froese et Matt Taormina.

Deux d’entre eux ont des contrats à un volet, même s’ils joueront tous dans la Ligue américaine. Le Canadien veut partir du bon pied avec son nouveau club-école du Rocket de Laval, mais ce sont de gros investissements. Et ce qui me dérange, c’est ce qu’aucun Québécois n’a été embauché hier. Il est peut-être trop tôt pour tirer des conclusions. Cependant, pour moi, ça prend des Québécois au sein du club-école.

Marc Bergevin a souvent dit que tout passait par le repêchage. Force est d’admettre que la philosophie du Canadien semble changer, alors qu’on se tourne davantage vers le marché des agents libres et les transactions. Reste à voir dans quelle direction le Canadien va se diriger dans les prochains jours et semaines.

– Propos recueillis par Roby St-Gelais

Les échos de Bergie

La fin pour des légendes

Les Panthers ont décidé de ne pas renouveler le contrat de Jaromir Jagr. Même chose pour les Coyotes avec Shane Doan et les Kings avec Jarome Iginla. Ça semble être la fin de leur carrière. Il faut faire place à la jeunesse à un moment donné. Jagr n’a jamais caché qu’il voulait revenir. Ils ont été de fiers porte-couleurs et ambassadeurs pour la LNH. Mais le temps est venu de faire place aux jeunes.

Dans le même ordre d’idées, je trouve malheureuse la décision de Daniel Alfredsson de quitter les Sénateurs, lui qui occupait le poste de conseiller spécial aux opérations hockey depuis deux ans. Y a-t-il un conflit entre lui et Eugene Melnyk, le propriétaire de l’équipe ? Alfredsson, c’est M. Sénateur. C’est le meilleur joueur de l’histoire de l’équipe. Dans un communiqué, l’ancien capitaine a dit qu’il prenait du recul par rapport au sport. Pour moi, c’est nébuleux.

Contrat mérité pour Vlasic

Quelle bonne nouvelle pour Marc-Édouard Vlasic que sa prolongation de contrat ! Un athlète tellement important, et ce, même s’il n’obtient pas nécessairement énormément de points. Ce n’est pas pour rien qu’il est en tête de liste chez les défenseurs de l’équipe canadienne.

Comme il est moins spectaculaire et qu’il récolte moins de points, il ne se retrouve pas en nomination pour le trophée Norris, mais son efficacité ne fait aucun doute. En plus, c’est un chic type.

Une plus grande disparité

Même s’ils viennent de gagner la coupe Stanley, les Penguins ont laissé aller des joueurs comme Kunitz et Hainsey. Jim Rutherford est un bon DG qui sait ce qu’il fait. Quatre départs au total, mais ses piliers sont toujours en place. On passe à autre chose.

Cette tendance fera des petits, selon moi. Il n’y aura plus de milieu dans la LNH pour ce qui est des salaires. Les riches, l’équivalent des six premiers attaquants, vont gagner beaucoup, alors que les joueurs de troisième et quatrième trios auront de plus en plus de mal à empocher plus d’un million.

J’en profite pour souhaiter un bel été à tous nos lecteurs. Profitez-en et revenez-nous en forme au mois de septembre !