Week-end achalandé à la SPA de Québec

Comme c’est le cas chaque année, des dizaines de chats et de chiens ont perdu leur famille au cours de la période des déménagements, indique la SPA de Québec, qui a connu un week-end particulièrement achalandé.

La Société protectrice des animaux (SPA) de Québec dit avoir procédé à un total de 32 adoptions entre vendredi et dimanche. À l’heure des bilans, le porte-parole, Félix Tremblay, parle d’un « excellent week-end ». Il constate toutefois que la problématique de la surpopulation animale touche davantage les chats.

« Très rapidement dans la journée [dimanche], on n’avait plus de chiens à adopter. Ç’a été la même chose vendredi, alors que des chats, on en a une cinquantaine. On en a plus que la capacité des cages », dit-il.

Selon lui, il reste encore du travail à faire pour responsabiliser les propriétaires de félins. « De façon générale, les propriétaires de chiens ont tendance à respecter davantage la réglementation. Ils sont en pourcentage plus nombreux à avoir des médailles et à faire stériliser leurs animaux », observe-t-il.

Les portes du refuge sont donc grandes ouvertes cette semaine à toutes les personnes qui seraient à la recherche d’un petit compagnon poilu, moyennant une somme d’environ 200 $ couvrant pour l’essentiel les traitements vétérinaires.

L’organisme les met cependant en garde : « Si vous venez chercher un animal, c’est pour la vie de l’animal. C’est un engagement que vous prenez », indique M. Tremblay.

Le 1er juillet étant passé, ses équipes devraient pouvoir souffler au cours des prochaines semaines. « On pense que le gros de la vague des abandons est passé », affirme le porte-parole.

Bon an, mal an, l’organisme se voit confier 25 % plus d’animaux pendant cette période en raison de la difficulté à trouver des logements permettant d’accueillir des animaux de compagnie.

Encore un abandon irresponsable

Malgré le cas fortement médiatisé du petit Bucket, ce chiot retrouvé dans un état lamentable la semaine dernière à Québec, les derniers jours ont donné lieu à au moins un autre cas d’abandon irresponsable, relate Félix Tremblay.

« Il y a eu un autre monsieur qui nous a appelés, qui est rentré dans son logement, et sa locataire était partie. Il y avait trois chatons qui étaient là sur les lieux. » Dans ce cas-ci, la SPA a adressé l’homme à la fourrière, puisque l’abandon s’est produit hors de son territoire.