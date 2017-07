409e anniversaire de la Ville de Québec: Labeaume écorche la NRA dans son discours

Régis Labeaume a profité de sa tribune, lors des festivités du 409e anniversaire de la Ville de Québec, pour décocher une flèche au lobby des armes à feu et rendre hommage aux policiers qui sont intervenus lors de la fusillade en janvier dernier.

En ce jour de fête, lundi, le maire de Québec s’est adressé à des centaines de citoyens rassemblés en face de l’hôtel de ville, sur le coup de midi, afin de lancer un message d’ouverture. Il est revenu sur la tragédie qui a fait six morts au Centre culturel islamique de l’arrondissement Sainte-Foy l’hiver dernier et son discours du 3 juillet 2016, tristement prémonitoire.

«L’an dernier, on avait retenu de mon discours devant vous la phrase suivante : "Il y a encore quelques jours, le terrorisme a frappé à Istanbul comme il l’a fait à Paris et à Bruxelles. Encore une fois, ces tristes évènements nous rappellent que nous ne sommes plus nulle part en sécurité"», a-t-il d’abord rappelé.

«En les relisant aujourd’hui, ces paroles prennent un tout autre sens, surtout après la tragédie du 29 janvier dernier à la grande mosquée de Québec. Changez le nom des villes par Manchester, Londres et malheureusement Québec, etc. et c’est toute notre actualité», a-t-il poursuivi, profitant de l’occasion pour souligner le travail des policiers et des employés du réseau de la santé qui ont agi avec une «grande humanité» et avec «diligence» dans la foulée de l’attentat.

Une flèche à la NRA

Le maire a ensuite écorché – une nouvelle fois – la puissante National Rifle Association (NRA) américaine qui fait la promotion des armes à feu, en marge de la cérémonie du Droit de cité du 2e Bataillon du Royal 22e Régiment.

«Vous savez, l’origine de la cérémonie du Droit de cité, c’est la permission que vient demander au maire le commandant de bataillon de faire défiler ses troupes en armes dans les rues de la ville. Et cela a comme prémisse qu’il n’est pas normal et habituel de déambuler en ville avec une arme, n’en déplaise à la National Rifle Association (NRA)...», a-t-il laissé tomber.

«Ça m’a fait plaisir de parler de la National Rifle Association... Si je peux les écorcher à tous les jours, ça va me faire plaisir, je ne le ferai jamais assez», a expliqué le maire aux journalistes en mêlée de presse par la suite.

Plusieurs activités au menu

L’anniversaire de la fondation de la Ville de Québec sera commémoré avec une foule d’activités au cours de la journée. Le maire a participé, en matinée, à la traditionnelle messe à la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec, présidée par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix.

Plusieurs députés provinciaux et fédéraux, notamment Jean-Yves Duclos, Gérard Deltell, François Blais, Sébastien Proulx et Véronyque Tremblay, ont également participé aux activités protocolaires devant l’hôtel de ville et le monument Samuel-De Champlain près du Château Frontenac.

En après-midi, la Ville de Québec inaugurera l’œuvre d’art Codex Populi dans les jardins de l’Hôtel-de-Ville, près de la Côte de la Fabrique. Les jardins seront animés toute la journée. À cela s’ajoutent des visites guidées de l’hôtel de ville, une commémoration du 400e anniversaire de l’arrivée de Marie Rollet et Louis-Hébert en Nouvelle-France et l’inauguration de la place éphémère Jacques-Cartier sur Saint-Joseph en fin d’après-midi.