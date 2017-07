À la chasse au record dans son jardin

WIMBLEDON | Roger Federer est heureux de se retrouver dans son jardin londonien, là où il entasse les trophées.

Le Suisse de 35 ans est favori pour devenir le premier joueur de l’histoire à être couronné huit fois champion sur le gazon de Wimbledon.

Federer ne regrette pas d’avoir fait l’impasse sur la saison sur terre battue. «J’ai pris cette décision afin de pouvoir m’offrir les meilleures chances possible de gagner ici, à Wimbledon, a-t-il déclaré lors d’un point de presse sur le site. Je veux être à mon mieux, être agressif sur le court, et la meilleure façon est d’attaquer le tournoi en étant bien reposé.»

Le no 5 mondial croit qu’Andy Murray, malgré un malaise à une hanche qui l’ennuie depuis quelques semaines, mérite le titre de favori à ce tournoi, qu’il a gagné l’an dernier aux dépens de Milos Raonic en finale.

«Je ne me fais pas de souci pour Andy, a dit Federer, qui visera un 19e titre du Grand Chelem. Il peut retrouver la forme à temps pour la deuxième semaine. Et il y a Rafael [Nadal] et Novak [Djokovic], qui arrivent ici en super forme. Ils sont eux aussi parmi les favoris.»

Murray s’est fait rassurant en conférence de presse sur sa condition physique. «Ça va beaucoup mieux depuis quelques jours et je vais être en forme pour jouer sept matchs», a-t-il déclaré.

Djokovic, qui a triomphé trois fois à Wimbledon (2011, 2014 et 2015), vient de remporter le tournoi préparatoire à Eastbourne et il semble être d’attaque.

En plus des membres du Big Four et de Raonic, on surveillera de près Alexander Zverev, en pleine ascension à l’âge de 20 ans, de même que Nick Kyrgios, Stan Wawrinka, Marin Cilic et Dominic Thiem.

Difficile d’identifier une favorite

Du côté des dames, le tableau est grand ouvert en l’absence de Serena Williams, qui attend la venue d’un premier enfant. Maria Sharapova est absente elle aussi.

La no 1 mondiale, l’Allemande Angelique Kerber, en arrache sur le plan de la forme physique et il est difficile d’identifier une favorite.

«Il n’y a pas vraiment de favorite cette année», a d’ailleurs reconnu Eugenie Bouchard.

Les yeux seront tout de même rivés sur la jeune Lettone Jelena Ostapenko, couronnée championne du tournoi de Roland-Garros. Parmi les autres prétendantes au titre, on peut nommer Simona Halep, Karolina Pliskova, Caroline Wozniacki, Elina Svitolina, Victoria Azarenka, Petra Kvitova et CoCo Vandeweghe.