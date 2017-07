Agrandissement de 1 M$ pour le 1er anniversaire du resto-bar Le Commandant

Le Groupe Huot de Québec a annoncé récemment qu’il avait procédé à la réalisation d’un investissement de 1 M$ qui a permis d’ajouter une nouvelle section à la salle à manger du resto-bar Le Commandant du Complexe Capitale Hélicoptère.

Un an après l’ouverture du restaurant, l’entreprise de Québec, qui possède des activités dans plusieurs secteurs, dont l’immobilier, l’aéronautique et le transport, a choisi de prendre ses aises dans le but de développer ce marché.

En plus de l’agrandissement de 1200 pi2 de la salle à manger, des travaux ont été réalisés dans les cuisines pour y ajouter 1400 pi2 d’espace supplémentaire, ce qui permettra à plus d’une brigade de travailler en même temps.

La superficie de la cuisine a été triplée. Cela permettra de préparer à la fois les repas pour un grand groupe et pour les clients de la salle à manger, tout en réduisant le temps d’attente, dit-on.

Hausse de l’achalandage

« La forte demande pour des événements de groupe et l’augmentation continue de l’achalandage au cours de la première année du Commandant ont fait en sorte que nous avons décidé d’effectuer ces agrandissements », a expliqué Stéphanie Huot, directrice générale du Complexe Capitale Hélicoptère.

Selon Mme Huot, l’augmentation de l’achalandage depuis l’ouverture du restaurant justifiait cet investissement.

« Nous souhaitions élargir notre offre en proposant une salle pouvant recevoir des groupes de 100 personnes et moins », a-t-elle ajouté.

Les travaux ont été réalisés au printemps dernier, alors que l’inauguration a eu lieu en juin. La nouvelle section de la salle en manger peut se transformer en salon privé. Le restaurant propose une thématique aérienne dans un décor chic et industriel, avec vue sur l’Espace Découverte, les hélicoptères en exposition et les activités qui s’y déroulent.

C’est le chef Mario Gagnon, ancien chef exécutif du Hilton Québec, qui assure les commandes. Près de 25 personnes travaillent dans ce restaurant, qui compte désormais 180 places assises.