Ces 9 plages ontariennes valent vraiment le détour

L’Ontario, avec ses Grands Lacs, regorge de longues plages sablonneuses idéales pour profiter des beaux week-ends d’été. Voici neuf valeurs sûres.

1. Sauble Beach

Une publication partagée par Tαny . (@taniscrooks) le 16 Juin 2017 à 10h03 PDT

Cette plage très achalandée de la péninsule de Bruce, sur le bord du lac Huron, est sans doute l'une des meilleures de l'Ontario. Vous aurez vraiment l’impression d’être sur une plage de la côte est américaine. Le village est parfait pour les familles, car il regorge d’activités. À certains endroits, vous pouvez stationner votre auto sur le sable à deux pas de votre serviette, un peu comme à Daytona Beach en Floride.

2. Sandbanks

Une publication partagée par Cadro_ (@cadro_) le 1 Juin 2014 à 5h55 PDT

Située à 4 h 30 de route de Montréal, Sandbanks est un parc provincial très populaire auprès des Québécois. On peut y camper dans les dunes et on y compte trois plages de sable doré, dont une accessible aux chiens. Le parc fait partie du Prince Edward County, réputé pour ses vins et ses produits du terroir.

3. Wasaga Beach

Une publication partagée par Jérémy Boisjoly Fortin (@jay_bfort) le 24 Juin 2017 à 11h54 PDT

Avec ses 14 km de long, c’est l’une des plus longues plages d’eau douce au monde. C’est aussi l’un des endroits de villégiature les plus courus des Ontariens qui adorent venir y passer leurs vacances ou déambuler sur sa promenade. Wasaga Beach est située à 2 h 15 de Toronto, au sud la baie Georgienne.

4. La plage Woodbine (The Beaches, Toronto)

Une publication partagée par Garett MacGowan (@garett.m) le 26 Juin 2017 à 19h18 PDT

Cette plage très prisée, située dans le quartier The Beaches de Toronto, attire ceux qui ont le goût d’une expérience de plage sans sortir de la ville. On y trouve une longue promenade et des terrains de volleyball. Tout près, la rue Queen regorge de cafés, boutiques et restaurants. On peut y accéder en tramway.

5. Southampton et les plages de Saugeen Shores

Une publication partagée par Jake Clark (@clarqui) le 21 Juin 2017 à 18h50 PDT

Vous cherchez le calme? Votée l’une des 10 plus belles plages au monde par le «Toronto Star», Southampton vous attend sur le bord du lac Huron. La plage de près de 4 km est sablonneuse, mais le fond est rocailleux par endroits, alors n’oubliez pas vos sandales. Southampton fait partie de la douzaine de plages de la région des Saugeen Shores.

6. Grand Bend

Une publication partagée par blancodamian (@blancodamian) le 26 Juin 2017 à 8h08 PDT

Vous trouverez sûrement un petit coin de sable à votre goût à Gand Bend: la plage fait près de 48 km! Elle attire une foule assez jeune, mais aussi des familles qui aiment le côté animé du bord de l’eau, ses boutiques et sa promenade. Il suffit de s’éloigner un peu du village pour y trouver un peu plus de tranquillité.

7. Port Stanley

Une publication partagée par Theodore Phillip White (@theophillip_white) le 26 Juin 2017 à 18h36 PDT

Ce village de pêche et de voile est situé sur le bord du lac Érié. Sa plage principale, surveillée, a tout pour plaire avec son sable blanc. Vous y trouverez des barbecues et des tables à pique-nique, des cabines pour vous changer ainsi qu’un très grand stationnement.

8. Victoria Beach

Une publication partagée par Kayla Mck🌹 (@kaylam1438) le 19 Juin 2017 à 5h45 PDT

À environ une heure de Toronto, cette plage est située à distance de marche du centre-ville de Cobourg, sur le bord du lac Ontario. C’est une destination idéale pour une escapade d’une journée. Vous pourrez aussi explorer Cobourg et Port Hope, la ville voisine.

9. Singing Sands Beach

Une publication partagée par Eema Tee (@eee_tee) le 18 Sept. 2015 à 6h50 PDT

Située près de Tobermory, dans le parc national de la Péninsule-Bruce, cette plage est idéale pour les familles. Quand on y marche, on a l’impression que le sable fait de la musique sous nos pieds, d’où son nom de plage aux «sables chantants». L’eau est peu profonde, mais il n’y a aucun sauveteur, ni de restaurant sur les lieux.