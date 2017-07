Les adjectifs marquant le statut juridique d’une compagnie s’écrivent-ils en minuscules ou en majuscules ? C’était tout récemment la question d’un lecteur, P. Lafontaine. Précisons d’abord que, dans les noms d’entreprise*, les termes « incorporée », « limitée » et « enregistrée » s’écrivent toujours au féminin singulier. Il est généralement proposé d’utiliser la forme abrégée de ces adjectifs : ltée, inc., enr. L’emploi des minuscules est préférable, sauf si le nom de l’entreprise* est écrit entièrement en majuscules. On écrira « Chose inc. », mais « CHOSE INC. ».

* Le vocable « nom d’entreprise » remplace graduellement l’expression « raison sociale ».